39º Círio da Polícia Militar reforça fé dos servidores da segurança pública do Pará

Com cânticos, orações e cerca de 200 pessoas presentes no Santuário de Fátima, iniciou nesta quinta-feira (7) o 39° Círio da Polícia Militar do Pará (PMPA). Presidida pelo padre Eloi, a celebração contou com a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

O tenente coronel Oeiras Carneiro, chefe da capelania, explica que o Círio da PM foi criado para que os policiais militares católicos também pudessem participar deste momento de oração, visto que, nas programações da quadra nazarena e no Círio, sempre estariam trabalhando no policiamento.

"É muito importante para a instituição, principalmente para aqueles que professam a fé católica. É o momento que eles têm para externar sua fé, em um dia diferente do normal. Porque no Círio a PM fica empenhada. Nós já fazemos há 39 anos", explica.

Após a missa no Santuário de Fátima, a imagem peregrina será colocada na berlinda e deslocada em veículo motorizado pelas ruas da cidade, até chegar no Batalhão, é o que explica Oeiras que deseja que o 40° Círio da PM seja como antes da Pandemia.

"Sairemos pela Duque de Caxias, Almirante Barroso e Augusto Montenegro. Faremos uma parada no Cipoe, para a tradicional homenagem, até chegar no Comando comando geral... Esperamos que ano que vem façamos como tradicionalmente. Uma transladação saindo do batalhão até o santuário de Fátima e o círio saindo do santuário de Fátima até o comando geral" completa.

Padre Eloi, coronel capelão da Polícia Militar na reserva, realizou a primeira missa do Círio da PM e segue neste 39 anos presidindo as celebrações. Ele relembra na missa desta quinta (7) o início do Círio.

"Há 39 anos eu faço o círio da PM e é um momento oportuno, e surgiu em vista que a polícia estava ocupada, não tinha como participar em oração. Então, na época, o coronel Machado achou por bem criar o Círio da polícia militar", relembra.

"Certamente para nós é um momento de esperança, em decorrência dessa vacinação. Precisamos acreditar que as coisas estão passando esse momento difícil e traz esperança para que possamos conviver melhor nessa realidade que estamos vivendo", completa.

Padre Eloi ressalta que o Círio tem uma mensagem de unidade e compartilhar em comunidade, inclusive, essas palavras estavam presentes no "sermão" religioso.

"A mensagem do Círio é uma mensagem de perfeita comunhão, comunidade. É o tempo mais perfeito do estado, de Belém, onde todos se unem em um só pensamento de paz e união. E eu realmente desejo que isso aconteça no coração de cada um. Precisamos nos amar mais e nos perdoar mais", finaliza.