Venda de ingresso para arquibancadas do Círio 2026 começa em setembro; veja os valores

Inicia no dia 8 de setembro a venda dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2026. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores. O setor A, localizado em frente ao Basa, será descoberto. Já o setor B, em frente ao Bradesco, terá cobertura.

Setores

Para a Trasladação, marcada para 10 de outubro, os ingressos custarão R$ 150 no setor A e R$ 180 no setor B.

Para a procissão do Círio, no dia 11 de outubro, os valores serão de R$ 210 no setor A e R$ 250 no setor B.

Serão disponibilizados cerca de 4 mil lugares para cada uma das procissões. A compra será limitada a cinco ingressos por CPF e poderá ser paga por PIX ou cartão. Os bilhetes serão nominais e terão QR Code para controle de acesso. Não haverá cobrança de meia-entrada.

Horários de acesso

As arquibancadas ficarão na Avenida Presidente Vargas. Na Trasladação, o acesso será liberado a partir das 17h do dia 10 de outubro. No domingo do Círio, os portões serão abertos às 6h do dia 11 de outubro.

A estrutura também terá área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. A montagem está prevista para começar na segunda quinzena de setembro e deverá passar por vistoria do Corpo de Bombeiros antes do início das procissões.

Ingressos gratuitos

Pessoas com direito à gratuidade também precisarão fazer cadastro. Ao todo, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 600 para a Trasladação e 300 para o Círio.

O cadastro começa em 10 de setembro, também pelo site [www.lojinhadocirio.com.br](http://www.lojinhadocirio.com.br). A retirada será feita no dia 15 de setembro, das 8h às 14h, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário.

É necessário apresentar documento com foto e comprovar o direito ao benefício. A gratuidade é destinada a idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência.

Crianças de até dois anos não precisam de ingresso nem de cadastro e terão entrada gratuita.

Camisa oficial

Quem comprar o ingresso também poderá adquirir a camisa oficial do Círio com desconto. A entrega poderá ser feita em domicílio ou o produto poderá ser retirado na sede da Diretoria da Festa de Nazaré.

A arrecadação com os ingressos é destinada às despesas relacionadas à realização do Círio e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.

Círio 2026

O Círio de Nazaré é realizado pela Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré, com patrocínio do Governo do Estado e Prefeitura de Belém, e é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Serviço:

Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2026

Data: 8 de setembro

Valores:

Setor A – Trasladação 150,00 e Círio 210,00

Setor B – Trasladação 180,00 e Círio 250,00

Gratuidade: solicitação a partir de 10 de setembro

Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br

Entrega das gratuidades: 15 de setembro

Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, na Casa de Plácido.

Hora: 8 às 14h