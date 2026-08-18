Venda de ingresso para arquibancadas do Círio 2026 começa em setembro; veja os valores
A comercialização será feita exclusivamente pela internet; valores variam de R$ 150 a R$ 250
Inicia no dia 8 de setembro a venda dos ingressos para as arquibancadas destinadas ao público que deseja assistir à passagem da Trasladação e da grande procissão de domingo do Círio 2026. A comercialização será feita exclusivamente pelo site www.lojinhadocirio.com.br. No momento da compra, o público poderá escolher entre dois setores. O setor A, localizado em frente ao Basa, será descoberto. Já o setor B, em frente ao Bradesco, terá cobertura.
Setores
Para a Trasladação, marcada para 10 de outubro, os ingressos custarão R$ 150 no setor A e R$ 180 no setor B.
Para a procissão do Círio, no dia 11 de outubro, os valores serão de R$ 210 no setor A e R$ 250 no setor B.
Serão disponibilizados cerca de 4 mil lugares para cada uma das procissões. A compra será limitada a cinco ingressos por CPF e poderá ser paga por PIX ou cartão. Os bilhetes serão nominais e terão QR Code para controle de acesso. Não haverá cobrança de meia-entrada.
Horários de acesso
As arquibancadas ficarão na Avenida Presidente Vargas. Na Trasladação, o acesso será liberado a partir das 17h do dia 10 de outubro. No domingo do Círio, os portões serão abertos às 6h do dia 11 de outubro.
A estrutura também terá área de alimentação, estandes de artesanato religioso e banheiros. A montagem está prevista para começar na segunda quinzena de setembro e deverá passar por vistoria do Corpo de Bombeiros antes do início das procissões.
Ingressos gratuitos
Pessoas com direito à gratuidade também precisarão fazer cadastro. Ao todo, serão disponibilizados 900 ingressos gratuitos, sendo 600 para a Trasladação e 300 para o Círio.
O cadastro começa em 10 de setembro, também pelo site [www.lojinhadocirio.com.br](http://www.lojinhadocirio.com.br). A retirada será feita no dia 15 de setembro, das 8h às 14h, na Casa de Plácido, localizada no Centro Social de Nazaré, na área do estacionamento da Basílica Santuário.
É necessário apresentar documento com foto e comprovar o direito ao benefício. A gratuidade é destinada a idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência.
Crianças de até dois anos não precisam de ingresso nem de cadastro e terão entrada gratuita.
Camisa oficial
Quem comprar o ingresso também poderá adquirir a camisa oficial do Círio com desconto. A entrega poderá ser feita em domicílio ou o produto poderá ser retirado na sede da Diretoria da Festa de Nazaré.
A arrecadação com os ingressos é destinada às despesas relacionadas à realização do Círio e à manutenção das obras sociais da Paróquia de Nazaré.
Círio 2026
O Círio de Nazaré é realizado pela Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré e Diretoria da Festa de Nazaré, com patrocínio do Governo do Estado e Prefeitura de Belém, e é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.
Serviço:
Venda de ingressos para as arquibancadas da Avenida Presidente Vargas para a Trasladação e o Círio 2026
Data: 8 de setembro
Valores:
Setor A – Trasladação 150,00 e Círio 210,00
Setor B – Trasladação 180,00 e Círio 250,00
Gratuidade: solicitação a partir de 10 de setembro
Site para compra e gratuidade: www.lojinhadocirio.com.br
Entrega das gratuidades: 15 de setembro
Local: Centro Social de Nazaré, área do estacionamento da Basílica, na Casa de Plácido.
Hora: 8 às 14h
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA