missa de envio da guarda de nazaré terá apresentação de novo uniforme para o círio 2026

A Guarda de Nossa Senhora de Nazaré realizará, nesta sexta-feira (25), à noite, a tradicional Missa de Envio, na Basílica Santuário de Nazaré, em Belém. A celebração marca um dos momentos de preparação espiritual da instituição para o Círio de Nazaré 2026.

Durante a missa, os integrantes da Guarda receberão a bênção e o envio para a missão que desempenharão durante a quadra nazarena. A celebração também será marcada pela apresentação do novo uniforme da Guarda de Nazaré, que será utilizado pelos guardas no Círio 2026.

Ainda segundo a Assessoria de Comunicação da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, o momento representa a renovação do compromisso de fé, devoção e serviço assumido pelos integrantes da instituição, que atuam diretamente nas procissões e demais atividades relacionadas à festividade de Nossa Senhora de Nazaré.

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Aberta ao público, a Missa de Envio reúne guardas, familiares, devotos e a comunidade em um momento de oração e união. Durante o Círio, a Guarda de Nazaré tem entre suas atribuições acompanhar a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré e contribuir para a organização e segurança das procissões.

Serviço

Missa de Envio da Guarda de Nazaré - Círio 2026

Data: sexta-feira, 25 de setembro de 2026

Horário: 19h15

Local: Basílica Santuário de Nazaré - Belém (PA)