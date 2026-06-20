Imagem Peregrina de Nossa Sra. de Nazaré chega à Guiana Francesa neste sábado

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré desembarcou na Guiana Francesa neste sábado (20), dando início, pela primeira vez, a uma visita oficial ao território que segue aé a próxima sexta-feira (26). A programação do dia incluiu a chegada e acolhimento no aeroporto, ao meio-dia, com recepção do comitê da Associação de Nossa Senhora de Nazaré de Caiena, e, às 17h30, a abertura do segundo dia da festa junina da Paróquia Saint Martin de Porrès, marcada pela entrada da Virgem em procissão.

Seguindo com a peregrinação, no domingo (21), a Imagem deve participar de uma missa na Catedral de Caiena, com o bispo Dom Alain Ramsay. Na segunda-feira (22), a programação segue, às 10h, missa na Casa de Maria, em Macouria, seguida, às 11h, de encontros e visita à comunidade brasileira do município. Às 15h, está prevista a chegada à Église Notre Dame de l’Assomption, onde, às 16h, será celebrada missa, encerrando o dia com encontro com a comunidade brasileira do Kourou, às 17h.

Até o dia 26, a programação inclui missas, procissões, encontros comunitários e momentos de evangelização nas cidades de Caiena, Macouria, Kourou e Saint-Georges de l’Oyapock, município localizado na fronteiracom o estado do Amapá. A visita também contemplará comunidades brasileiras residentes na Guiana Francesa.

Proximidade e devoção

Para o coordenador do Círio 2026, Antônio Sousa, a visita possui um significado especial por aproximar os brasileiros que vivem fora do país das suas raízes culturais e espirituais. "O Círio carrega sentimentos de pertencimento, memória e identidade. Levar a Imagem Peregrina à Guiana Francesa pela primeira vez é uma forma de fortalecer esses laços e levar o abraço de Nossa Senhora de Nazaré aos milhares de brasileiros que construíram suas vidas naquele território sem perder suas tradições", destaca.

Embora seja a primeira visita oficial da Imagem Peregrina enviada pela Diretoria da Festa de Nazaré, a devoção à Virgem de Nazaré na Guiana Francesa possui uma história consolidada.O Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Caiena surgiu no final da década de 1990 por iniciativa dos brasileiros Carlos Reis e Beatriz Reis, então residentes na Guiana Francesa. Com apoio da Diocese de Caiena, a primeira procissão foi realizada em 2001 e reuniu cerca de cem participantes. Desde então, a celebração cresceu continuamente, tornando-se uma das principais manifestações religiosas da comunidade brasileira no território francês.

O fortalecimento da devoção levou à criação, em 2006, da Associação Notre-Dame de Nazareth, entidade responsável pela organização do Círio local e pela preservação da tradição mariana na região. Ao longo dos anos, a celebração passou a reunir não apenas brasileiros, mas também guianenses e fiéis de diversas nacionalidades, transformando-se em um importante espaço de integração cultural e religiosa.

Veja a programação completa

Segunda-feira 22/06/2026

10h - Missa Macouria Casa de Maria

11h - Encontros //visita à comunidade brasileira de Macouria

15h - Chegada Église Notre Dame de l’Assomption

16h - Missa

17h - Encontro com comunidade brasileira do Kourou

Terça-feira – 23/06/2026

08h - Partida da imagem peregrina para Saint Georges de l’Oyapock

11h - Acolhimento da comitiva pela comunidade brasileira em Saint Georges

17h - Missa

19h - Viagem de volta para Caiena

Quarta-feira – 24 /06/2026

9h45 - Procissão de carro até o Buraco da Gia

10h - Missa

16h - Início da procissão na Cité Arc-em-Ciel

17h – Missa

Quinta-feira – 25/06/2026

09h - Encontro em comunidade brasileira // Igreja ND Lourdes

16h - Encontro com os guardas de Nossa Senhora de Nazaré na Igreja Saint Martin de Porrès

18h - Missa na Igreja St Martin de Porrès

Sexta-feira – 26/06/2026

09h - Visita ao consulado brasileiro Caiena

14h30 Partida da imagem para o aeroporto (vôo às 17hs)