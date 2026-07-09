Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita o Cristo Redentor

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou, nesta quinta-feira (9/7), o Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. A ida à cidade vai até o próximo domingo (12/7) e levará missas, procissões, visitas missionárias e momentos de oração em diversos pontos, reforçando a devoção à Padroeira dos Paraenses e promovendo a evangelização por meio da fé mariana.

Com o tema "Maria, Missionária que nos dá Jesus", a peregrinação é realizada em parceria com a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro e terá a participação do arcebispo da cidade, Cardeal Orani João Tempesta, que mantém uma ligação histórica com o Círio de Nazaré desde o período em que esteve à frente da Arquidiocese de Belém.

Ao longo da agenda, a Imagem Peregrina percorrerá igrejas, hospitais, instituições de ensino, comunidades paroquiais e espaços considerados simbólicos da capital fluminense, como o Santuário Cristo Redentor. Também estão previstas celebrações e mini círios em diferentes regiões do Rio de Janeiro.

Uma das novidades desta edição será a visita da Imagem Peregrina à quadra da escola de samba Imperatriz Leopoldinense, em Olaria. A iniciativa partiu da própria agremiação e representa o encontro entre fé, cultura e tradição, ampliando o alcance da mensagem de Nossa Senhora de Nazaré para diferentes ambientes da sociedade.

Para os milhares de paraenses que vivem no Rio de Janeiro, a presença da Imagem Peregrina representa também um reencontro com suas raízes e com uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.