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Círio 2026: faltam 100 dias para a Grande Romaria; confira as datas das procissões oficiais

No Instagram, a Basílica de Nazaré disse que esse período separa os devotos de viverem esse “sentimento de fé e alegria” no dia 11 de outubro, em Belém

Saul Anjos

A partir desta sexta-feira (3/7), faltam exatamente 100 dias para o Círio 2026. No Instagram, a Basílica de Nazaré disse que esse período separa os devotos de viverem esse “sentimento de fé e alegria” no dia 11 de outubro, em Belém. Até lá, a programação segue a todo vapor.

No dia 7 de outubro, às 20h, acontecerá a primeira romaria oficial da programação: o Traslado dos Carros. A procissão sairá em frente à Basílica Santuário de Nazaré, num percurso estimado em cerca de cinco quilômetros, com previsão de duração de duas horas. Neste ano, houve uma mudança no local de chegada. Desta vez, ela terminará no Complexo Porto Futuro 2. 

No dia 9 de outubro, ocorrerá o Traslado para Ananindeua e Marituba, às 8h. No dia 10, será a vez das Romarias Rodoviária (5h30), Fluvial (9h), Motorromaria (11h30) e Trasladação (17h30). Em 11 de outubro, chega a hora da Grande Romaria do Círio de Nazaré.

No dia 17 de outubro, terá a Cicloromaria (8h) e Romaria da Juventude (16h). Em 18 de outubro, acontecerá a Romaria das Crianças (8h). No dia 24 do mesmo mês, ocorrerá a Romaria dos Corredores (6h), Romaria da Acessibilidade (8h) e Procissão da Festa (16h). Por fim, no dia 26 de outubro, acontecerá o Recírio (8h). 

O Círio

O Círio de Nazaré é a maior manifestação católica do Brasil e uma das maiores do mundo, reunindo cerca de 2 milhões de pessoas em Belém, todo segundo domingo de outubro. A festividade é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

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