Círio de Nazaré em Miami: Imagem peregrina chega aos EUA para a procissão

Pela primeira vez, uma procissão do Círio de Nazaré será realizada nos Estados Unidos. A comunidade católica de Kendall, na área metropolitana de Miami, organiza o evento, que acontecerá no domingo (19), precedido de peregrinações em cidades vizinhas. Todos os momentos contarão com a presença da Imagem Peregrina.

De acordo com o idealizador do Círio de Miami, o publicitário paraense Carlos Cruz, a procissão terá corda, berlinda, hinos e terços e deve percorrer um trajeto de 400 metros, saindo às 18h da Igreja Santa Catarina de Sena (Saint Catherine of Siena Catholic Church), em Kendall. A expectativa de público é de pelo menos 300 participantes, entre paraenses presentes na Flórida, brasileiros de várias partes do Brasil, além de alguns americanos que se interessaram pela iniciativa.

A Imagem Peregrina chega nos Estados Unidos na quarta-feira (15), levada pelo casal coordenador da Diretoria da Festa de Nazaré, Antônio e Silvia Salame. Nos dias 16, 18 e 19, peregrinações serão realizadas em igrejas em Coral Gables, Key Biscayne, Doral, Miami Beach e Margate, todas nas proximidades de Miami, culminando com a procissão em Kendall.

Iniciativa

Carlos Cruz migrou para os Estados Unidos há cerca de dois anos. Desde que chegou em Miami, já pensava em promover um Círio na região. “Tenho uma história com o Círio desde a infância, pois fui aluno do Colégio Gentil. Também já tinha uma proximidade com a Diretoria da Festa de Nazaré por ter participado da captação de imagens do Círio em 360º, em 2016. Assim, consegui articular a vinda da Imagem Peregrina junto à Diretoria, e com apoio da Secretaria de Estado de Turismo. A comunidade católica brasileira de Kendall também abraçou a ideia”, conta.

De acordo com Cruz, o tema do evento, “Fé e oração com Maria ultrapassando fronteiras”, se relaciona com a realidade dos imigrantes. “Muitas vezes nos sentimos abandonados e desamparados ao chegar em outro país. Então, o tema tem a ver com isso: um pedido para Nossa Senhora abençoar os imigrantes, proteger e guiar seus caminhos”, explica. “Também buscamos união, ultrapassar esse momento de guerras que vivemos, passar por cima das barreiras. A devoção em Maria é grande e a conexão das pessoas aqui também. Quando falamos de Círio aqui, apareceu tanto paraense que eu nem imaginava”, comemora.