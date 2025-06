Cinco escolas municipais de Belém recebem selo por boas práticas em educação ambiental

Cinco escolas da rede municipal de Belém foram reconhecidas no último dia 18 de junho, com o Selo de Boas Práticas em Educação Ambiental Escolar, concedido pelo Conselho Municipal de Educação (CME). A premiação valoriza iniciativas pedagógicas que promovem a sustentabilidade e estimulam a consciência ambiental dentro e fora das salas de aula.

Entre as unidades premiadas está a Escola Municipal Cordolina Fonteles, no bairro da Pratinha, que celebrou a conquista nesta terça-feira (24), com uma programação especial voltada para estudantes, professores e comunidade escolar.

A ação integra o projeto “Escola Sustentável, Alunos Educados”, desenvolvido na instituição com foco em aproximar as crianças da natureza e transformar práticas cotidianas por meio da educação ambiental. O projeto é construído coletivamente, com a participação de alunos, professores, funcionários e famílias.

Cortejo ambiental e atividades educativas marcaram a celebração

A manhã começou com a contação da história “A Árvore Generosa”, clássico infantil de Shel Silverstein, que emocionou o público ao retratar o vínculo de cuidado entre um menino e uma árvore. Em seguida, os estudantes participaram de um Cortejo Ambiental pelos espaços da escola, passando por áreas onde as ações sustentáveis já estão implantadas.

Entre as práticas realizadas pela escola estão:

Palestras e rodas de conversa sobre meio ambiente

Plantio de árvores frutíferas

Criação de jardim com garrafas PET

Jogos com materiais recicláveis

Gincanas de coleta seletiva

Distribuição de mudas para cultivo em casa

O diretor da unidade, Nazareno Silva, destacou a importância do selo como reconhecimento de um trabalho construído em comunidade: “Hoje celebramos e compartilhamos com toda a escola o Selo que recebemos pelas boas práticas que desenvolvemos. A educação ambiental é o principal foco do nosso trabalho pedagógico e é fundamental para a formação cidadã das nossas crianças”, afirmou.

Robô reciclável e horta escolar estão entre as próximas etapas

Além das ações já desenvolvidas, o projeto prevê ainda o início da construção de uma horta escolar e a finalização do mascote ASAMALUTEC — um robô feito com papelão, canudos plásticos, lanternas, pilhas e outros materiais recicláveis, que será utilizado em atividades educativas.

A celebração na escola foi encerrada com um gesto simbólico: a doação de mudas de árvores frutíferas e plantas medicinais, realizada pela Escola Bosque em parceria com a comunidade local. A iniciativa fortalece a rede de apoio entre escolas públicas que compartilham o compromisso com a sustentabilidade.

Conheça os projetos reconhecidos pelo selo

Além da Cordolina Fonteles, outras quatro escolas municipais de Belém receberam o selo por seus projetos ambientais:

Escola Raimunda Lúcia – “Regando cores, sabores, cheiro e saberes”

Escola Maria Madalena Travassos – “Quintais pedagógicos: hortas comunitárias na escola”

Escola Cristo Redentor – “Fauna e Flora Curumim: a escola como meio ambiente de transformação e construção de um futuro verde”

Escola Nestor Nonato – “Cadeira de rodas sustentável: uma experiência entre robótica e educação ambiental”

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)