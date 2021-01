Ciclista morre após colisão com carro particular na rodovia que dá acesso a Mosqueiro

Um ciclista sem nome revelado morreu, na tarde deste sábado (16), após uma colisão com um carro particular no quilômetro 8 da rodovia PA-391, via que dá acesso à ilha de Mosqueiro, distrito de Belém. A informação foi confirmada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran/PA). De acordo com o órgão de trânsito, o condutor do veículo não estava alcoolizado.



"O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informa que um acidente com vítima fatal ocorreu no km 8 da rodovia PA-391, na tarde deste sábado (16). O condutor do veículo declarou à polícia que trafegava pela via quando um ciclista repentinamente partiu para o meio da pista, culminando na colisão. O condutor do veículo fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo. O caso foi registrado na delegacia de Benevides", informou, em nota.