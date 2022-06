Festival do Chocolate e Cacau de Altamira já começa na próxima semana

O Pará é o maior produtor de cacau do país e uma das cidades que mais se destacam nesse cenário é Altamira. O município vai receber, na próxima semana, o 1º Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira - Transamazônica, o Chocolat Xingu 2022. O maior evento de chocolate do Brasil será realizado do dia 30 de junho a 3 de julho.

A finalidade do evento, que é considerado o maior evento profissional dessa área na América Latina, é fortalecer a cadeia produtiva do cacau e do chocolate na região da Transamazônica, que é a maior produtora de cacau do País, além de colocar o município de Altamira entre as cidades que mais investem no desenvolvimento de suas potencialidades.

A região Transamazônica é a maior produtora de cacau do País. (Ascom/Prefeitura de Altamira)

O festival, que é uma parceria entre a prefeitura de Altamira e o governo do Estado do Pará, também busca incentivar pequenos produtores e, consequentemente, faz a economia local girar, trazendo desenvolvimento econômico e colocando a cidade na rota internacional do turismo gastronômico

Ao longo dos quatro dias de evento, a programação, que terá palestras ministradas por especialistas, exposição e venda de chocolates, cursos de capacitação, workshops, debates sobre temas do setor. O evento ainda contará com a participação de grandes nomes da confeitaria nacional e internacional, chefs de cozinha, fabricantes e chocolatiers, a realização do Fórum do Cacau, uma Cozinha Show, além de um espaço preparado especialmente para a garotada: a Cozinha Kids.

Confira a programação completa:

30/06 – Quinta-feira (Estacionamento Centro de Eventos)

Feira do Chocolate

19h00 - Abertura Oficial

Cozinha Show - Aula de Abertura

19h30 - Chef Lucas Corazza

Ateliê do Chocolate

19h30 - Chef Abner e Chef Rafael Barros

Auditório Sustentabilidade

21h00 – Coletiva de Imprensa (Governo do Pará, Prefeitura de Altamira, Organização Chocolat)

01/07 – Sexta-feira (Estacionamento Centro de Eventos)

Auditório Sustentabilidade

09h00 - Painel Embrapa + CocoaAction

Estudo da Embrapa sobre o cacau produzido em regiões amazônicas do Pará e o avanço controlado sobre áreas de floresta.

Painel composto por: Walkymário Lemos, Adriano Venturieri, Pedro Ronca e Marcello Brito

Feira do Chocolate

14h00 - Abertura

Ateliê do Chocolate

14h00 - Chef Abner e Chef Rafael Barros

Cozinha Show

15h00 - Chef Karla Alves e Chef Rafael Barros

17h00 - Chef Luíza Fernanda Tabosa Araújo

19h00 - Chef Rita Aguiar

Cozinha Kids - Karla Alves

14h45 - aula 1

16h00 - aula 2

17h15 - aula 3

18h00 - aula 4

19h45 - aula 5

Auditório Sustentabilidade

Fórum do Cacau da Transamazônica

15h00 - Futuro da Cacauilcultura no Pará - Fernando Mendes – CEPLAC

15h40 – Painel: O Cacau no Brasil e no Mundo - Waldeck Araujo Jr – CEPLAC / Clay Gordon – Consultor EUA

16h40 – Ameaças para o Cacau: Pragas e Doenças - Paulo Albuquerque – CEPLAC

17h00 – IGs, Selos e Marcas Fazendo a Diferença na Valorização do Cacau - Márcia Tagore – Governo do Pará

17h30 – Negociando com o Mercado - Jedielson Oliveira – CEPOTX

02/07 – Sábado (Estacionamento Centro de Eventos)

Auditório Sustentabilidade

Fórum do Cacau da Transamazônica (dia 2)

10h00 – Legislação: Emissão de Notas para Transitar o Cacau - Representante da SEFA

10h30 – Painel Inovações Tecnológicas: Análise Sensorial, Cacaulcultura de Precisão e Mudas - Jesus de Souza – UFPA / Ronilson Santos - UFPA / Raul Guimarães - CEPLAC

11h00 – A Importância da Câmara Setorial do Cacau - Maria Goretti – FAEPA

Feira do Chocolate

14h00 - Abertura

Ateliê do Chocolate

14h00 - Chef Abner e Chef Rafael Barros

Cozinha Show

15h00 - Chef Barbara Luanny

17h00 - Chef Manoel Franklin

19h00 - Chef Lucas Corazza

Cozinha Kids - Karla Alves

14h45 - aula 1

16h00 - aula 2

17h15 - aula 3

18h00 - aula 4

19h45 - aula 5

Auditório Sustentabilidade

Chocoday

15h00 – Made in Brasil. Vamos exportar? - Vera Felipe – Consultora especialista em exportação

15h30 – Painel: O Futuro do Chocolate do Pará - Luciana Ferreira – Coord. de mercado da SEDEME / César De Mendes – De Mendes Chocolate / Ivan Dantas - Cacauway / Antonio Pantoja – Abelha Cacau

16h40 – Que Chocolate a Europa Quer Comprar? - Helen Vasquez – Chocolatier – ESPANHA

17h10 – O Mundo Bean To Bar nos Estados Unidos - Clay Gordon – Consultor e jornalista

17h30 – Chocolate, Cacau e Confeitaria - Lucas Corazza / Rafael Barros / Abner Ivan

03/07 – Domingo (Estacionamento Centro de Eventos)

Feira do Chocolate

14h00 - Abertura

Ateliê do Chocolate

14h00 - Chef Abner e Chef Rafael Barros

Cozinha Show

15h00 - Chef Rafael Barros

17h00 - Chef Danielly Passarelli

19h00 - Chef Manoel Franklin

Cozinha Kids - Karla Alves

14h45 - aula 1

16h00 - aula 2

17h15 - aula 3

18h00 - aula 4

19h45 - aula 5