Altamira recebe 1º Festival Internacional de Cacau e Chocolate

O município de Altamira vem se destacando na produção de cacau e chocolate em todo o estado do Pará. Não é à toa que a cidade vai receber o maior evento de chocolate do Brasil. O 1º Festival Internacional do Chocolate e Cacau de Altamira - Transamazônica, o Chocolat Xingu 2022 será realizado do dia 30 de junho a 03 de julho.

O evento que é uma parceria entre a prefeitura de Altamira e o governo do Estado do Pará, coloca o município em uma seleta lista de cidades que investem no desenvolvimento de suas potencialidades, e na bioeconomia, incentivando pequenos produtores e fazendo girar a economia local.

O festival tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do cacau e do chocolate na Transamazônica, região que mais produz cacau no país, com as melhores amêndoas. O evento vai contar com presença de grandes chefes de cozinha, fabricantes e chocolatiers nacionais e internacionais, nos seminários e exposições.

O prefeito de Altamira, Claudomiro Silva, ressaltou a importância do evento para a economia e para o turismo gastronômico para o município (Ascom/Prefeitura de Altamira)

"Eu quero convidar você para participar do 1º Festival do Cacau e do Chocolate da Transamazônica, que acontecerá em Altamira. Nessa oportunidade, nós estaremos apresentando para o Brasil e para o mundo a força da produção do cacau da Transamazônica, que é a maior região produtora do Brasil. Vários empresários, produtores de equipamentos, chocolatiers, cozinheiros do Brasil e do mundo que virão conhecer a grande força da nossa produção. Venha conosco para esse grande evento!", ressaltou o prefeito de Altamira, Claudomiro Silva.

Ao longo dos quatro dias de evento, os visitantes vão poder participar de uma extensa programação que vai além da exposição e venda de chocolates e outros derivados do cacau selecionado. O evento vai oferecer cursos de capacitação, workshops, debates sobre temas do setor e palestras ministradas por especialistas, incluindo ainda, a realização do Fórum do Cacau e de uma Cozinha Show, que contará com grandes nomes da confeitaria nacional e internacional, referências quando o assunto é chocolate de qualidade.

O evento vai contar com presença de grandes chefes de cozinha, fabricantes e chocolatiers nacionais e internacionais, nos seminários e exposições (Ascom/Prefeitura de Altamira)

A programação ainda contará com outras atrações que vão reunir um público qualificado, fomentando a produção do chocolate e do cacau na região. E pra quem pensa que a criançada vai ficar de fora, está muito enganado. Os pequenos vão contar com um espaço feito especialmente para eles: a cozinha kids.

Além de ter grande influência na economia do município, o festival vai colocar a cidade na rota internacional do turismo gastronômico, já que é considerado o maior evento profissional dessa área na América Latina.