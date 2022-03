Tarot amor: veja previsão online para esta terça-feira (22/03); alerta para risco de traição

O tarot do dia desta terça-feira (22), é iluminado pela carta 7 de Espadas. O arcano tem como energia geral de alerta para riscos de traição, mentira e deslealdade. O silêncio vale ouro em projetos e relacionamentos para prevenir inveja, traições e golpes. Reflita sobre suas próprias atitudes e das pessoas ao redor. Cuidado com as consequências vindas de manipulações e de revelações de segredos nos próximos dias.

A carta também aconselha a não ignorar pequenos conflitos para que não se tornem graves crises, busque a solução com sagacidade e racionalidade.

O que o tarot de hoje, terça-feira (22/03), prevê para o amor?

O arcano recomenda que casais busquem evitar palpites externos e fofocas na relação, priorizando o diálogo honesto e com empatia para ajustar e fortalecer o casal. Os solteiros precisam evitar as ilusões e falsas promessas de pessoas que estão conhecendo. Algumas tentações de traição essencialmente focadas em atração física podem surgir, bem como conflitos de ego que podem propiciar relações abusivas. Cuide da autoestima, racionalidade e valores da relação.

A carta 7 de Espadas (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de hoje, terça-feira (22/03), prevê para o trabalho?

A carta pede cautela nos planos, ter cuidado na escolha de pessoas para se confiar nos projetos e prevenir fofocas, traição e disputa de ego. Para quem busca emprego, é importante avaliar bem as empresas nas quais se busca vaga para não cair em falsas promessas em contratos duvidosos.

O que o tarot de hoje, terça-feira (22/03), prevê para a saúde?

O arcano pede que se busque uma segunda opinião em diagnósticos e busque terapia de reforço da autoestima para prevenir cair em abusos. Espiritualmente, é importante seguir a intuição diante de riscos de manipulações e desonestidade de líderes religiosos. Pergunte-se: Como minha intuição pode me proteger e fortalecer minha confiança?

A carta 7 de Espadas reforça a energia dos signos de ar: Gêmeos, Libra e Aquário. O chakra frontal (visão, sistema nervoso, imaginação, concentração e intuição), a cor índigo e a lavanda trazem calma e discernimento para o dia.