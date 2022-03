Tarot amor: veja previsão online para esta sexta-feira (25/03); autocontrole e sucesso

O tarot do dia desta sexta-feira (25), é iluminado pela carta O Carro. O arcano tem como energia geral a autocontrole e o sucesso. Momento de obter autonomia e conquistar novos projetos com determinação. Cuidado para não atropelar ambições alheias, nem se deixar parar por medo de desagradar. Siga com direção estratégica os seus planos.

O que o tarot de hoje, sexta-feira (25/03), prevê para o amor?

O arcano pede para assumir o controle sobre a vida amorosa, decidindo sobre o que se busca no relacionamento. Casais se formam ou avançam para uma fase madura. Há energia de conciliação de diferenças e interesses. Para solteiros, haverá mais certeza do que se quer. No sexo, há mais mais disposição e desejo de comandar a relação.

A carta O Carro (Alynne Cid/ O Liberal)

O que o tarot de hoje, sexta-feira (25/03), prevê para o trabalho?

A carta aponta para chances de sucesso em metas e planos realizados com disciplina, controle e determinação. Para quem busca um emprego, há chances de sucesso para quem tiver determinação e planejamento.

O que o tarot de hoje, sexta-feira (25/03), prevê para a saúde?

O arcano indica disciplina e disposição física e mental para alcançar o equilíbrio na saúde, cuidado apenas com o excesso de responsabilidades. Espiritualmente, pede-se coragem para experimentar coisas novas, além da disciplina. Pergunte-se: Como usar minha autonomia para dirigir meus projetos rumo ao sucesso?

A carta O Carro reforça a energia do signo da água: Câncer. O foco no chakra Básico (circulação, estrutura óssea e sistema excretor, coragem e segurança) e o uso da cor vermelha, assim como a arruda, trazem proteção e coragem.