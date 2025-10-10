Netanyahu defende prêmio nobel da paz a Trump
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA
J. Bosco
Natural de Belém/PA, é chargista, ilustrador e caricaturista de O Liberal desde 1988. Premiado nacional e internacionalmente, J. Bosco é autor de seis livros de humor e publica esporadicamente em livros didáticos de editoras pelo Brasil. É um apaixonado por futebol e, aos finais de semana, não larga os gramados. jotabest1961@gmail.com
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA
Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!
Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.
Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.
Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!