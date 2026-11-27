\u003cdiv class="internal-image" data-attr-title="J.Bosco/ O Liberal" style="float: left; width: 100%; margin: 30px -1px; border: 1px solid rgba(0,0,0,0.15);"\u003e \n\u003cspan class="p-smartembed" style="display: inline-block;"\u003e\n\u003cimg class="delayed-image-load" data-src="/image/contentid/policy:1.1198896:1795744060/jbosco27-Mercado-financeiro-tirando-a-concentrac-a-o-do-Lula.jpeg?f=3x2\u0026q=0.3\u0026w=400\u0026\\$p\\$f\\$q\\$w=aac706b" data-alt="" data-title=""\u003e\n \u003cnoscript\u003e\n \u003cimg alt="" title="" src="/image/contentid/policy:1.1198896:1795744060/jbosco27-Mercado-financeiro-tirando-a-concentrac-a-o-do-Lula.jpeg?f=3x2\u0026q=0.3\u0026w=200\u0026\\$p\\$f\\$q\\$w=756d98f" /\u003e\n \u003c/noscript\u003e\n\u003c/img\u003e\n\u003c/span\u003e\n\n\u003cspan class="subtitle" style="float: left; width: 100%; padding: 10px;"\u003e(J.Bosco/ O Liberal)\u003c/span\u003e\u003c/div\u003e\r\n