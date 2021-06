'É preciso relembrar a cada dia que não são apenas números', diz Luiz Fux sobre as 500 mil mortes

Oportunidade para lucrar

Empreendedores locais aproveitam os festejos juninos para turbinar as vendas de comidas típicas.

Aplicativo de repositores

Startup brasileira apresenta um novo prestador de serviço por app: o repositor de lojas e mercados.

(J.Bosco)

"É preciso relembrar a cada dia que não são apenas números. São mães, pais, filhos, irmãos. Meio milhão de pessoas que partiram e tiveram seus sonhos interrompidos”.

A manifestação de pesar foi feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, em referência à morte de 500 mil brasileiros pela covid-19.

MARAJÓ

PREPARATIVOS

Mesmo sem confirmação oficial do Palácio do Planalto, o Marajó se prepara para receber uma comitiva de onze ministros a partir do dia 29 deste mês. A programação, repassada aos prefeitos, deve ser encerrada no dia 3 de julho, pelo presidente da República Jair Bolsonaro, no que poderá ser sua segunda visita ao Pará em duas semanas. Por causa da possível visita, os hotéis e pousadas de Soure já reajustaram os preços das hospedagens em até 30%. Detalhe: a programação vai coincidir com o primeiro fim de semana do verão paraense, o que fez aumentar a demanda por quartos.

PREFEITOS

Um grupo de motoqueiros da região se organiza, pelas redes sociais, para fazer a recepção ao presidente. Todos os 16 prefeitos deverão estar presentes ao evento que faz parte do programa Abrace o Marajó. Na região, o governo federal deverá, mais uma vez, prometer investimentos em áreas básicas por meio de órgãos como Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Bolsonaro tem viajado pelo Brasil em eventos que começam a chamar a atenção do Ministério Público Eleitoral. O presidente é acusado de fazer campanha antecipada. Em Marabá, por exemplo, usou camiseta que remete ao pleito eleitoral de 2022. O MPE pediu que a Justiça Eleitoral condene Bolsonaro ao pagamento de multa por conduta vedada.

ESTUDOS

JUSTIFICATIVA

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) justificou a autorização concedida para os estudos sobre uma terceira dose de reforço da vacina do laboratório Pfizer. Objetivo, segundo a agência, é verificar a segurança e a eficácia de várias estratégias de reforço em diferentes populações de participantes, por exemplo, grupos etários, que receberam previamente as duas doses da vacina no estudo inicial.

PARTICIPANTES

Para esse novo estudo brasileiro, serão recrutados 443 participantes no centro clínico do Hospital Santo Antônio, em Salvador, e outros 442 no Centro Paulista de Investigação Clínica e Serviços Médicos, em São Paulo. O estudo clínico incluirá participantes acima de 16 anos de idade, dos sexos masculino e feminino, que tenham tomado as duas doses da vacina da Pfizer pelo menos seis meses antes, em seu estudo inicial.

CONVOCAÇÃO

EXPLICAÇÕES

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados quer convocar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que ele compareça à Comissão de Educação da Casa. O objetivo é que o ministro, o terceiro na gestão do presidente Jair Bolsonaro, explique os planos de instalar uma comissão responsável por uma “revisão ideológica” do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

PROPOSTA

A proposta, que seria regulamentada em portaria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, já foi abordada publicamente pelo ministro Milton Ribeiro e pelo próprio presidente Bolsonaro em transmissões nas redes sociais. Os deputados também aguardam resposta ao ofício encaminhado ao procurador-geral dos Direitos do Cidadão no Ministério Público Federal, Carlos Alberto Vilhena, sobre os fundamentos para a criação desse comitê.

VACINA

AVANÇO

A prefeitura de Belém foi surpreendida com a baixa procura por vacinas nos pontos de atendimento da capital durante o fim de semana. Com isso, o plano inicial de vacinar os nascidos até 1975 acabou sendo alterado. Já no sábado, a Secretaria Municipal de Saúde passou a chamar nascidos até 1978. Desse modo, a vacinação na capital paraense avançou rapidamente para a faixa dos 40 anos de idade. Entre os fatores que podem explicar a baixa procura estaria o fato de a vacina disponível ser da Astrazeneca. Muitos jovens temem o imunizante por causa da reação. Outro motivo seria o fato de boa parte das pessoas nessa faixa etária ter se vacinado durante o chamamento para pessoas com comorbidades, além do fato de a campanha ter avançado pelo fim de semana. Por incrível que pareça, teve gente que faltou à vacinação para aproveitar sábado e domingo de sol nos balneários.

Em Poucas Linhas

► Desde o início do apoio à vacinação contra a covid-19, os militares do Comando Conjunto Norte (CCjN), formado pelo Comando Militar do Norte, Comando do 4º Distrito Naval e Comando Aéreo Norte, aplicaram mais de 40 mil doses de vacinas nas populações de Belém (PA) e São Luís (MA). Atualmente, os militares das três Forças Armadas atuam, conjuntamente, em quatro postos de vacinação em Belém e em uma universidade de São Luís.

► Relatório publicado pelo Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doença reforçou a necessidade de manter os cuidados preventivos contra a covid-19, mesmo por pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a doença. O órgão reconhecido pelas autoridades de saúde de todo o mundo aconselha que a decisão de abrir mão da máscara “seja tomada de forma muito cautelosa e particular, observando-se o cenário epidemiológico de cada país, o ritmo de vacinação e o contexto específico de sua população vulnerável”. Com base nesse documento, a Fundação Oswaldo Cruz recomenda que os brasileiros sigam usando de máscara. “O Brasil ainda enfrenta um cenário crítico de transmissão comunitária, com a formação e permanência de um platô elevado de transmissão da covid-19”, alerta a fundação.

► O município de Ananindeua segue de hoje até sexta-feira fazendo a aplicação da segunda dose da vacina da Astrazeneca para pessoas com 60 anos ou mais, sem comorbidades. Hoje e amanhã o município vai vacinar, com a primeira dose, pessoas de 42 a 47 anos completos.

► Atendendo pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, a desembargadora corregedora-geral de Justiça Rosileide Maria da Costa Cunha visitou as Unidades de Processamento Judicial do Fórum Cível da Capital. O presidente da OAB/PA, Alberto Campos, e o presidente da Comissão de Defesa de Direitos e Prerrogativas, Eduardo Imbiriba, também participaram da visita.