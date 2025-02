Prefeitura de Castanhal proíbe uso de veículos sonoros e carretinhas em festividades do Apeú

A Prefeitura de Castanhal informou, por meio das suas redes sociais, que durante as festividades das “Domingueiras do Apeú” está proibida a utilização de veículos sonoros e carretinhas particulares, que são automóveis usados com o objetivo de transportar volumes além da capacidade do seu porta-malas ou caçamba, em vias e logradouros próximos ao evento.

No Decreto N° 081/25, de 07/02/2025, tem-se como objetivo “coibir condutas lesivas ao meio ambiente, incluindo a poluição sonora em níveis que causem danos à saúde ou ao sossego público”. Além disso, o ato administrativo destaca a decisão para “garantir a ordem pública e o bem-estar da população durante as festividades de pré-Carnaval no distrito de Apeú”.

“Domingueiras do Apeú” é conhecida por ter uma vasta programação nos fins de semana que antecedem o Carnaval.