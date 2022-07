Jovens são resgatadas pelos Bombeiros após ficarem presas no Cristo de Castanhal

Duas jovens precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após ficarem trancadas no monumento do Cristo Redentor, em uma praça do município de Castanhal, no nordeste paraense. O caso foi registrado em um vídeo gravado por populares, na noite desta segunda-feira (4).

Populares relataram que as jovens subiram no Cristo para tirar fotos, assim como várias outras pessoas. Entretanto, as duas acabaram trancadas pelo vigilante, que não percebeu que elas ainda estavam dentro da construção, que passa por obras de revitalização.

Na gravação, é possível ver quando os militares utilizam uma escada para que as jovens consigam descer do monumento, por uma área aberta da lateral da construção.