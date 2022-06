Festival de Cultura Junina tem início em Castanhal; veja a programação

Após dois anos sem festejar o São João, Castanhal, no nordeste do estado, voltou na noite de quinta (22) com o Festival da Cultura Junina, promovido pela Secretaria de Cultura de Castanhal . O público lotou a praça do Estrela, para ver as apresentações das quadrilhas, bandas de forró e a atração principal que foi o Arrastão do Pavulagem, que levou o castanhalense ao delírio.

“Valeu a pena esperar. A saudade estava muito grande, mas agora estamos muito felizes. Ter a oportunidade de ver de perto e ainda dançar com o Arraial do Pavulagem está sendo incrível”, disse a estudante kamila Freitas que foi acompanhada de toda a família.

A primeira noite de festival teve a apresentação das quadrilhas Encanto de Princesinha e da Império de São João, que agitaram a noite. Nem mesmo a chuva que caiu afastou o público do arraial junino. “Eu não irei embora enquanto não ver toda a programação. Quero ver as quadrilhas e quero dançar ainda muito forró. Fazia tanto tempo que não tinha nada disse que hoje eu quero é curtir e não vai ser a chuva que vai me impedir”, disse a cabelereira Ângela Dias.

Para o puxador da quadrilha Império de São João, que fez a estreia no Festival da Cultura Junina, a noite foi uma das mais importantes.

“Passamos o ano todo nos preparando para esse momento que vai ficar marcado. Ver o povo dançando e vibrando com tudo que ensaiamos com muito carinho é gratificante demais. Nossa quadrilha foi fundada em 2019 e essa é a nossa primeira vez”, disse Edvan Martins.

O Festival de Cultura Junina superou as expectativas da organização da festa, de acordo com o secretário de cultura Ery Holanda. “Estamos muito satisfeitos com esse primeiro dia. Sucesso total de público e de vendas. Todos os nossos empreendedores da parte da praça da alimentação e do artesanato venderam seus produtos em tempo recorde. Isso só prova que o povo estava saudoso de um festival assim”, disse.

A praça de alimentação com comidas típicas da época, também foi outra grande atração da primeira noite de festival que vai até sábado.

Programação

24/06 Sexta-feira

19h30 – Quadrilha “Tradição Junina”

20h – Banda Remelexo

21h – Quadrilha maluca “As Panteras”

21h30 – Quadrilha “Igara” (Igarapé-açú)

22h – Thaís Porpino e banda

25/06 Sábado

18h30 – Boi Bumbá e Banda 28 de Janeiro

19h – Concurso de Miss Caipira e Miss Diversidade

21h – Quadrilha “Renovação de São João” (Belém)

21h30 – Junior Lima

22h30 – Forró Combate

Espaço Criativo: Todos os dias ‘Taberna Junina do Sebrae’ e ‘Casa da Farinha’.

