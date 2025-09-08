Com missa, bispo de Castanhal completa 75 anos e comunica envio de carta de renúncia ao Papa

Uma missa realizada na Catedral Maria Santa Mãe de Deus, em Castanhal, no nordeste paraense, marcou dois momentos significativos para a Igreja Católica no município: o aniversário de 75 anos de dom Carlos Verzeletti, bispo da diocese de Castanhal, e o anúncio oficial de que ele já enviou ao papa Leão XIV a carta de renúncia ao governo pastoral da diocese, conforme determina o Código de Direito Canônico. O momento foi marcado por homenagens e muita emoção entre a comunidade católica.

Durante a celebração, dom Carlos compartilhou lembranças pessoais e agradecimentos. “Minha mãe me dizia: ‘Meu filho, você nasceu no dia da natividade de Nossa Senhora. Na hora do Ângelo Mariano. Fui batizado três dias depois, porque a parteira disse que o menino ia morrer. Meu pai me ofereceu à Nossa Senhora e, por isso, posso dizer que sou um Mariano. E hoje entrego a missão que um dia me foi colocada nas mãos do Papa. Agradeço a Deus por ter me revelado o seu amor através de meus pais. Fui chamado ao sacerdócio e à missão. Agradeço aos padres que encontrei nesses meus 49 anos de vida sacerdotal’”, disse.

O bispo ressaltou que, apesar da renúncia, não pretende se afastar da missão pastoral. “Mesmo com 75 anos não chegou a hora de me recolher ou me aposentar. Um pastor nunca se aposenta. Esta missa não marca a aposentadoria do bispo. Quero trabalhar até quando Jesus me der força, mas tenho consciência de que será uma nova etapa da vida. Até chegar no novo bispo, minha missão é levar este rebanho da forma como Deus me deu essa missão”, afirmou.

Entre os fiéis, o sentimento foi de gratidão e emoção. (Foto: Patrícia Baía | Especial para O Liberal)

Ele também destacou o desejo de viver esse novo momento com serenidade. “Tenho que percorrer o último trecho da minha vida de forma livre e leve e que Jesus seja glorificado na minha vida. Obrigado por todos que vieram cantar parabéns para mim”, agradeceu, pedindo que a comunidade católica continua fazendo doações para a construção do hospital Associação Beneficente Bem Acompanhar (ABBA).

Repercussão

Entre os fiéis, o sentimento foi de gratidão e emoção. A professora Cleunice Silva desejou bênçãos ao bispo. “Eu desejo feliz aniversário, que Deus abençoe e conceda muitos anos de vida para ele e muita saúde. Ele foi um exemplo. Uma bênção de Deus na vida de cada um de nós.” Sobre o futuro da diocese, ela acrescentou: “Que ele seja assim que nem o dom Carlos, um exemplo, com palavras de amor e paz”.

O seminarista Adilson Max Costa falou sobre o momento de despedida. “Eu poderia dizer que é um sentimento duplo: primeiro de tristeza, porque é chegado o momento onde o dom Carlos irá deixar esta diocese que tem o seu rosto, que nasceu a partir do seu sonho. Mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de profunda gratidão por tudo aquilo que dom Carlos fez impulsionado pelo Espírito Santo, pelo amor à palavra e a Jesus Cristo, afinal de contas, o seu lema episcopal é ‘Que Todos Conheçam a Ti, Ó Senhor’.”

Missa em Castanhal marca o aniversário de 75 anos de dom Carlos Verzeletti. (Foto: Patrícia Baía | Especial para O Liberal)

A confeiteira Leane Oliveira também se manifestou. “A Igreja fica muito feliz por isso tudo que dom Carlos veio fazer aqui na nossa diocese. Foi um pastor excelente, um missionário nato, ele andou pelas comunidades durante vinte anos. Nosso coração está cheio de gratidão, mas triste um pouco por ele nos deixar”, afirmou.

Já a dona de casa Maria Helena disse que compreende a decisão, mas sente a perda. Para ela, “ele ainda tem muito trabalho a fazer e vai sentir muita falta dele à frente da igreja”.