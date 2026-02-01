Capa Jornal Amazônia
Vumbora agitou multidão no ritmo do axé no Mangueirão, em Belém, neste sábado (31)

Comandado por Bell Marques, o bloco promoveu um encontro de gerações ao reunir no mesmo evento Durval Lelys e Rafa e Pipo Marques

O Liberal
fonte

Durval Lelys no bloco Vumbora 2026 (Foto: Adriano Nascimento | O Liberal)

Belém vive o ápice do pré-carnaval. E no dia 31, sábado, o Bloco Vumbora, puxado por Bell Marques e Durval Lelys, foi o responsável pela folia na capital. O evento reuniu milhares de foliões e transformou o estacionamento do Mangueirão em um grande palco do axé.

Comandado por Bell Marques, o bloco promoveu um encontro de gerações ao reunir no mesmo evento Durval Lelys e Rafa e Pipo Marques, levando ao público uma maratona musical que começou pela manhã e avançou pela noite, em clima de festa ininterrupta.

As atividades tiveram início ainda cedo, no Portal da Amazônia, com a realização da corrida “100% Você”, que reuniu participantes em um percurso de 10 quilômetros embalado por música e animação. A iniciativa integrou esporte e entretenimento, funcionando como aquecimento para a programação do bloco ao longo do dia.

Já no período noturno, o Circuito Mangueirão foi tomado por uma multidão que acompanhou o trio elétrico em uma grande celebração coletiva. Mesmo com ameaça de chuva, o público permaneceu no local e cantou em coro um repertório marcado por clássicos do axé, que atravessaram gerações e reforçaram o caráter nostálgico da apresentação.

 

pré carnaval em belém

vumbora
Carnaval
