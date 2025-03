‘Velho do Rio’ leva mensagem da COP30 ao Galo da Madrugada

No Galo da Madrugada deste sábado (1º), um personagem inusitado chamou a atenção dos foliões. Fantasiado de Velho do Rio, personagem da novela Pantanal, um folião aproveitou a festa para transmitir uma importante mensagem sobre a COP30, que ocorrerá em Belém, em novembro deste ano.

O “Velho do Rio” caminhava pelo bloco carregando uma placa escrito COP30 Belém, ressaltando a importância da conferência para discutir o futuro do clima e do planeta. Durante o bloco, ele fez questão de destacar que Belém será a cidade anfitriã da COP30 e que o evento é uma oportunidade única para o Brasil e o mundo se unirem em busca de soluções ambientais.

“O Velho do Rio aqui chegou à COP30 de 2025 para representar o planeta, o que vai ser da gente, o clima, e vamos ver o que é que vai dar nessa situação agora em Belém”, disse em entrevista à TV Globo Pernambuco.

A figura do Velho do Rio, famosa pela sua sabedoria e conexão com a natureza, fez um apelo pela preservação ambiental, aproveitando a visibilidade do Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval do mundo, para reforçar a mensagem da COP30 e a necessidade de uma ação coletiva para enfrentar os desafios climáticos.