Timbalada é atração do Bloco Levaê no Circuito Mangueirão

A banda Timbalada vem estrear o Circuito Mangueirão neste sábado (1º). Os timbaleiros comandam o bloco Levaê, que ainda terá Tchakabum e Fruta Quente, além das participações de Sheila Mello e Sheila Carvalho.

Criada e idealizada por Carlinhos Brown, a Timbalada revolucionou a música ao destacar o timbal a sua maior referência. Com uma trajetória que marcou gerações, o grupo se tornou destaque nacional com o axé.

Em 2021, o cantor Denny Denan retornou aos vocais da banda, após cinco anos de carreira solo. Desde então, ele segue fazendo história e estreitando laços com o público paraense.

VEJA MAIS

“A melhor possível (relação com o Pará)! Sempre somos recebidos com muito carinho e entusiasmo. É como se estivéssemos em casa, tocando em Salvador, por exemplo. É sempre muito incrível!”, contou Denny.

Ao lado dele, Buja Ferreira também leva aos vocais da Timbalada os clássicos do grupo. Que em breve comemora 35 anos de estrada. O cantor, que também é percussionista, compositor e cozinheiro, é dono de hits gravados por grandes nomes da música nacional. Ele entrou na Timbalada em 2017.

Esta semana, a banda em parceria com o Alok lançou no Festival de Verão, uma nova versão de Cachaça. A canção, já consagrada pela Timbalada, chegou agora misturando o timbal com elementos eletrônicos.

“Música é vida! Vai ficar para sempre! Fomos convidados e tivemos a alegria de dividir o palco com Alok, mas não foi um lançamento... ainda (risos). Foi uma grata surpresa! Espero que consigamos repeti-la outras vezes”, diz Buja.

Em 2025, o axé comemora quatro décadas de existência, uma marca que é celebrada pelos micareteiros e grupos nacionais. A marca mostra a força da música baiana no Brasil e no mundo.

“O axé está mais vivo que nunca! Somos ricos de cultura e talento, afinal, 40 anos não são 40 dias, né? Merecemos comemorar e celebrar esse gênero que só propaga coisas boas. Sorte a minha, enquanto artistas, e sorte a nossa, uma vez banda, fazermos parte desse movimento. Alegria, alegria!”, pontua Buja.

Entre tantas comemorações, o bloco Levaê levará para o Circuito Mangueirão toda essa energia do pré-Carnaval e de grandes micaretas, com trio elétrico em um circuito indoor, os foliões vão curtir os clássicos da Timbalada.

“A expectativa é a melhor possível! Estamos muito ansiosos por esse dia. Vai ser um show lindo e recheado com os maiores sucessos do nosso repertório, como 'Mimar Você', 'Beija-Flor', 'Cachaça', 'Água Mineral', além da mais nova, 'Fervo na Cidade'. Vamos transformar o evento no Candyall Guetho Square. Se preparem!!!", finaliza Denny.

Agende-se

Data: hoje, 1º

Hora: 17h

Local: Circuito Mangueirão - Rod. Augusto Montenegro, s/n - Km 03