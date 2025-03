'Recife ama o Pará e o Pará ama Pernambuco', diz Gaby Amarantos no Galo da Madrugada

Gaby Amarantos celebrou mais um ano de participação no Galo da Madrugada, destacando a forte conexão entre Pará e Pernambuco. Em entrevista à TV Globo Pernambuco, a cantora revelou que seu Carnaval homenageia a Amazônia, representando a fauna e a flora da região.

Ela contou que se energizou antes do desfile com pratos típicos do Pará, como açaí, e ressaltou a importância da festa. “Porque o povo de Recife ama o Pará e o Pará ama Pernambuco. Então é muito bom poder estar aqui mais um ano”, disse.

Gaby também comentou sobre o desafio de enfrentar o calor no trio elétrico e revelou seu segredo: “Tomar um bom açaí ajuda também. Já comi meu bolo de rolo também. É misturar tudo, que aí a receita dá certo e dá no Galo da Madrugada”, finalizou.