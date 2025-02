Quando é o desfile da Grande Rio? Veja o dia, horário e onde assistir a escola que homenageia o Pará

A Acadêmicos do Grande Rio promete um desfile inesquecível em 2025! Com o samba-enredo "Pororocas Parawaras: As águas dos meus encantos nas contas do curimbó", a escola de samba de Duque de Caxias vai homenagear a cultura do Pará, destacando os encantados e a magia da região amazônica. A agremiação embarca em uma viagem pelos carimbós para contar a história do encontro entre as Princesas Turcas Ajuremadas e das Encantarias, conduzindo uma jornada mística que entrelaça palácios, pajelanças, incensos, igarapés, encantarias e os terreiros de Tambor de Mina.

Quando a Grande Rio desfila no Carnaval 2025?

A Grande Rio será a terceira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval, dia 4 de março de 2025, no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A noite de desfiles terá início às 22h, com previsão de término às 5h20 da quarta-feira.

Qual o horário do desfile da Grande Rio em 2025?

A previsão é que a Grande Rio entre na avenida por volta das entre 0h50 e 1h10, logo após a segunda escola da noite. Vale lembrar que os horários podem sofrer pequenos atrasos, dependendo do andamento dos desfiles anteriores.

Onde assistir ao desfile da Grande Rio em 2025?

Se você quer acompanhar a Grande Rio homenageando o Pará, existem diferentes opções para assistir ao desfile ao vivo:

TV aberta: A transmissão oficial será feita pela TV Globo, com imagens em alta qualidade e comentários especiais sobre cada escola.

A transmissão oficial será feita pela TV Globo, com imagens em alta qualidade e comentários especiais sobre cada escola. Streaming: O desfile também estará disponível na plataforma Globoplay, tanto para assinantes quanto para usuários da versão gratuita (conforme disponibilidade regional).

O desfile também estará disponível na plataforma Globoplay, tanto para assinantes quanto para usuários da versão gratuita (conforme disponibilidade regional). No próprio sambódromo: Para quem deseja assistir presencialmente, ainda há ingressos disponíveis no site oficial da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro).

O que esperar do desfile da Grande Rio em 2025?

A Grande Rio, bicampeã do Carnaval carioca, promete um desfile repleto de magia e energia. O enredo "A Mina é Cocoriô" mergulha nas tradições espirituais do Pará, destacando os Voduns, a pajelança e a força cultural do povo amazônico.

Além disso, celebridades paraenses estarão no desfile, representando personagens icônicos da história e do folclore local.