'Pode me convidar que eu vou pra Belém', declara Márcia Fu

Márcia Fu, ex-seleção brasileira de vôlei e influenciadora, esteve presente no segundo dia do Carnaval de Recife, nesta sexta-feira (28), para prestigiar o show de Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, que juntos formaram o emblemático espetáculo “O Grande Encontro”.

Em entrevista, Márcia Fu expressou seu amor pela música e as grandes estrelas do Carnaval. “Eu gosto de todas essas músicas, para não ser ingrata com ninguém. Gosto da Elba, da Ivete, da Claudia Leitte. Para mim, Carnaval é felicidade, é sinônimo de alegria, que o povo está se divertindo”, afirmou.

Márcia deixou um recado carinhoso para os fãs de Belém, dizendo que adoraria ser convidada para estar na cidade. "Um beijo da Queen', declarou. Durante o show no Marco Zero, Márcia se encontrou com a atriz e apresentadora Fabiana Karla.