O Liberal chevron right Carnaval chevron right

Parque da Cidade e Porto Futuro têm programação gratuita de Carnaval, de 7 a 16

Encerrando a programação, na segunda-feira de Carnaval, dia 16, o Parque da Cidade recebe o Carnaval do Samba das Mangueiras

O Liberal
fonte

A capital paraense Belém recebe, a partir deste sábado (7 de fevereiro), uma programação carnavalesca gratuita (Alexandre Costa/ Agência Pará)

A capital paraense Belém recebe, a partir deste sábado (7 de fevereiro), uma programação carnavalesca gratuita para toda a família. Os eventos ocorrem no Parque da Cidade e no Complexo Porto Futuro II, com atividades voltadas ao público infantil e adulto, estendendo-se por dois fins de semana e encerrando na segunda-feira de Carnaval, dia 16 de fevereiro.

Atrações no Parque da Cidade

No Parque da Cidade, as atividades estão agendadas para os sábados e domingos, nos dias 7, 8, 14 e 15 de fevereiro, sempre a partir das 17h. A agenda inclui oficinas criativas, pintura facial, além de apresentação da banda Trem da Fantasia e a circulação de um mini trio elétrico.

Mais tarde, a partir das 19h, o público poderá assistir a performances com um robô gigante e dançarinos de LED, proporcionando uma experiência visual ampliada aos participantes.

Carnaval no Complexo Porto Futuro II

Já no Complexo Porto Futuro II, a folia inicia no domingo, dia 8 de fevereiro, às 15h. Na Caixa Cultural, os participantes poderão desfrutar de uma oficina de confecção de máscaras e adereços carnavalescos.

Às 16h30, a programação segue com um cortejo que conduzirá o público a um animado bailinho infantil, embalado por uma banda especialmente dedicada aos pequenos.

Fim de semana e encerramento com Samba

No domingo seguinte, dia 15 de fevereiro, o espaço do Porto Futuro II recebe mais atrações, a partir das 16h30. Estão previstas apresentações das rainhas de bateria e das escolas de samba do Grupo Especial de Belém.

Na mesma noite, às 19h, a animação ficará por conta do show da banda Xeiro Verde, prometendo agitar os foliões presentes no local.

Para encerrar a programação de Carnaval, a segunda-feira, dia 16 de fevereiro, terá como palco o Parque da Cidade. A partir das 17h, o local receberá o Carnaval do Samba das Mangueiras, projeto liderado pelo artista Arthur Espíndola.

Realização do Evento

As atividades carnavalescas são uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A organização conta com a parceria da Organização Social Amazônia Cultural.

