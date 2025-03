Multidão aproveita último dia do Circuito Mangueirosa 2025 em Belém

Centenas de brincantes participaram do fechamento do Circuito Mangueirosa 2025, no complexo do Ver-o-Rio, em Belém. O último dia do evento de carnaval na capital paraense, nesta terça-feira (4/03), foi animado pelo Bloco ‘Filhos de Glande’ e também pela bateria da escola de samba Bole-Bole. A diversidade musical das atrações que passaram pelo trio elétrico embalou o cortejo que saiu em direção ao Porto Futuro.

Em sua quinta edição, o Mangueirosa promove uma grande festa com programação gratuita e acessível para quem passa o Carnaval em Belém. O administrador Carlos Magno da Silva Gomes Filho, de 44 anos, foi um dos foliões que escolheu passar o carnaval no Mangueirosa para aproveitar a festa realizada em Belém.

“Ano passado estive aqui e esse ano novamente. O carnaval é uma das maiores manifestações culturais e nós, como paraenses, gostamos de festa o ano inteiro. Hoje eu não vim fantasiado, como fiz no ano passado. Mas trouxe uns amigos para aproveitar o último dia de circuito Mangueirosa. Nós estávamos todos ansiosos porque achávamos que não fosse ter o evento. Mas quando saiu a informação de que ia ter, a gente veio aqui para se divertir. Até encontramos pessoas que, muitas vezes, moram na cidade, mas não as encontramos. Então, estamos aqui para aproveitar”, declara o brincante.

Gabriela e familiares no Mangueirosa. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A psicóloga Gabriela da Cruz Correia, de 24 anos, saiu de Ananindeua para se divertir no Circuito Mangueirosa. Ela conta que se organizou com as primas para conhecer o circuito. “Eu vim todos os dias do evento. Esse é o último dia e a gente está vindo para aproveitar mais. Estamos aqui, minha prima, minha tia e minha irmã. É a primeira vez que viemos e estamos gostando bastante. Todas as atrações estão excelentes. Não vamos embora até acabar tudo. Sempre passamos o Carnaval em um lugar diferente e esse ano escolhemos vir aqui para Belém”, diz a foliã.

Festa garantida

Rute Costa se apresentando no trio elêtrico do Mangueirosa. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

A edição 2025 do Mangueirosa contou com a novidade do retorno do famoso trio elétrico, que integra o percurso oficial do evento. Para a cantora Rute Costa, uma das atrações que se apresentaram no evento, uma das maiores alegrias é ver o público animado.

“Estamos com energia lá em cima para chamar e trazer a galera. O último dia de Mangueirosa conta com o bloco ‘Filhos de Glande’, que é tão importante, é um dos blocos mais antigos da cidade. Então a gente veio com samba no pé e com aquela energia gostosa. Esse ano vamos homenagear a Fernanda Torres. Então tem um repertório com músicas bem alegres e para todos cantarem. Eu estou muito feliz de estar participando desse momento. E que venham muitos outros”, afirma.

Bateria do Bole-Bole no Mangueirosa. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Neste ano, a bateria da escola de samba Bole-Bole foi convidada para animar os foliões durante o fechamento do Mangueirosa. Jair Santos, ritmista que estava entre os representantes da escola, relata a animação por fazer parte do evento.

“Somos a bateria convidada do Mangueirosa e viemos abrilhantar esse evento que já é gigantesco, que é divertido e valoriza nossa cultura. Todos nós nos sentimos felizes de estar aqui para trazer essa pitada de samba. Por sermos convidados, a gente trouxe um número reduzido de intimistas para poder fazer o evento. Então viemos com 50 componentes para fazer a brincadeira do povo. Com a gente, a alegria não pode faltar. Sempre levamos a emoção de avenida para qualquer lugar que a gente esteja. Somos do Guamá, somos a bateria audaciosa”, ressaltou Jair.

Cultura e Sustentabilidade

Segundo Mariana Farnesi, sócia-diretora e produtora executiva do Mangueirosa, o evento busca valorizar a cultura paraense e o povo. “O Circuito Mangueirosa já é sucesso de público porque o paraense gosta muito da sua arte. Nós temos muito orgulho da nossa cultura e o Mangueirosa celebra, vive e exalta todas as áreas culturais daqui, seja na gastronomia, dança, música, artes, performances e nossos costumes”, afirma.

Mariana Farnesi, sócia-diretora e produtora executiva do Mangueirosa. (Foto: Cristino Martins / O Liberal)

Mariana Farnesi destaca toda a dinâmica sustentável que há na organização do evento. “Nós sempre fazemos uma programação de lixo zero. Tudo que a gente produz de lixo será reciclável, nós damos a correta destinação. Desde 2019, trabalhamos com empresas de Belém que são parceiras nesse projeto de sustentabilidade. O nosso intuito é buscar, cada vez mais, trazer essa pegada voltada ao meio ambiente para os eventos e projetos culturais aqui na cidade de Belém”, afirma.

Mangueirsa-ultimo-dia-2025 Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal Foto: Cristino Martins / O Liberal

O Circuito Mangueirosa é uma iniciativa de cinco produtoras culturais locais: Bloco Filhos de Glande, Meachuta, Se Rasgum, Toró Produções e Tchau, Tchau, Amor. Com o apoio da Prefeitura de Belém, o Circuito é realizado pela Lei Semear, com o apoio da Fundação Cultural do Pará e do governo do estado.