João Gomes celebra o forró e promete um ano de desafios

O cantor João Gomes foi uma das atrações do Carnaval de Recife nesta sexta-feira (28), levando muito piseiro e forró para os foliões. Durante sua participação, ele destacou sua conexão com o ritmo e prometeu um ano repleto de desafios e novas parcerias.

“A gente sempre aproveitou essas parcerias e amigos, mas agora é trazer mais pessoas pro piseiro, pro forró, pra cantar muito da minha origem também. Então vai ser um ano de muitos desafios, só que a gente já começou a desenhar ele pra ser o mais abençoado possível”, afirmou João Gomes.

O Carnaval de Recife segue até terça-feira (4) com uma programação intensa e grandes shows no Marco Zero, reunindo diferentes estilos musicais e artistas de renome.