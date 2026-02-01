Fafá de Belém anuncia agenda de compromissos para o Carnaval
"Fevereiro chegou! E com ele esse cheiro de Carnaval no ar, de alegria anunciada", publicou a cantora
Fevereiro chegou trazendo o clima de Carnaval, com a alegria típica da folia. Em mensagem aos fãs, a cantora Fafá de Belém anunciou a maratona de apresentações no período e reforçou o entusiasmo com a festa: “Fevereiro chegou! E com ele esse cheiro de Carnaval no ar, de alegria anunciada, de música chamando a gente pra rua e pro coração. Nos vemos no carnaval! Vumboora!”.
A agenda carnavalesca da artista começa no dia 14 de fevereiro, com participação no bloco As Raparigas de Chico, em João Pessoa (PB). No dia 15, Fafá acompanha o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ). Em seguida, ela segue para Pernambuco, onde se apresenta no dia 16 na Praça do Arsenal, no Recife Antigo, e no dia 17 no Jardim São Paulo, também na capital pernambucana.
