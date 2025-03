'Público maravilhoso, fora do comum', diz Evandro Malandro na Aldeia Cabana

O intérprete da Escola de Samba Grande Rio e multi-instrumentista, Evandro dos Santos, mais conhecido como Evandro Malandro, se emocionou na noite desta sexta-feira (14), durante o desfile das Escolas de Samba do Carnaval de Belém 2025.

"Público maravilhoso, fora do comum. Eu confesso que eu não estava preparado para isso. Aqui é emoção, quem me conhece sabe que eu me preparo bastante para época do carnaval mas senti a emoção da Aldeia Cabana foi isso", afirmou o cantor na Aldeia Cabana.

Ele também comentou sobre a importância do samba-enredo da Grande Rio, agradeceu o fato de o Pará ter tido tanto carinho e entusiasmo pela esolca carioca no carnval deste ano. E, de quebra, brincou com o repórter Matheus Viggo, do Grupo Liberal. O sambista perguntou o que o jornalista achou da Grande Rio ter homenageado o Pará. Confira o vídeo.

Evandro Malandro também ressaltou o respeito pela Beija-Flor e a despedida do intérprete Neguinho da Beija-Flor. Ele destacou que a Grande Rio se sentiu vitoriosa pelo excelente trabalho realizado. "A Grande Rio está muito feliz pelo Pará ter abraçado a escola".