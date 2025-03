Escolas de samba do grupo especial vibram alegria e animação em ensaio técnico desta quinta-feira

A noite desta quinta-feira (13) na Aldeia Amazônica foi movimentada mais uma vez pelos ensaios das escolas de samba do grupo especial de Belém, que desde a quarta-feira (12) vêm preparando suas apresentações. O desfile oficial acontece nos dias 14 e 15, com nove agremiações que disputarão o título de campeã do Carnaval 2025.

Os ensaios começaram debaixo de chuva, o que não diminuiu a animação das escolas de samba e nem do público, que se fez presente desde antes das 20h para acompanhar os ensaios.

A primeira escola a entrar na avenida foi a Boêmios da Vila Famosa, que trouxe como título de seu samba-enredo: ‘Sucupira, Terra do absurdo’. Assim que iniciaram, a Aldeia Amazônica foi inundada pelas cores branca e vermelha, tradicionais da escola de samba.

Membros das escolas de samba esbanjaram alegria e animação na avenida (Foto: Carmem Helena)

De acordo com o Wander Nunes, diretor de carnaval da agremiação, a ideia neste ano é trazer várias lendas amazônicas e misturá-las no samba-enredo construindo uma narrativa que aborda consciência ambiental e cultural na avenida.

“A gente vai falar um pouco sobre a metrópole da Amazônia, é diferente um pouco, apesar de ter sido um tema único pra todas as escolas, a gente escolheu falar sobre a metrópole, as mazelas da cidade, e com isso a gente tem as lendas, onde a sucupira vai se transformar em vários animais pra poder acordar a cobra grande e fazer uma grande limpeza na cidade, limpeza de consciência, a limpeza da cultura popular”, explica o diretor.

Neste ano a escola desfilará com 1200 componentes, três carros alegóricos, dois tripés e 11 alas. Empolgado com o desfile, Wander Nunes conta um pequeno ‘spoiler’ sobre o início do desfile e o que o público pode esperar da apresentação.

Wander Nunes, diretor de carnaval da escola Boêmios da Vila Famosa (Foto: Carmem Helena)

“O desfile vem falando logo no início da lendária novela “O Bem-Amado, e vai ter uma figura emblemática que foi da novela, o Odorico Paraguaçu, que vem na comissão de frente, e depois acontece todos os absurdos da sucupira na cidade de Belém, e no final a gente vem fazendo uma grande limpeza, com a chuva lavando, com vassoura, mangueiras, pra poder celebrar a cultura popular”, salienta.

Neste ano, a agremiação conta com o apoio do mestre de bateria Fafá, da Escola Acadêmicos do Grande Rio, um reforço de peso que promete trazer ainda mais surpresas para a avenida.

Animado com os desfiles de Belém, o carioca, que esteve presente no ensaio, afirma já se sentir paraense, graças ao clima acolhedor de todos na capital paraense.

“É uma honra mais uma vez estar representando a Boêmios, quer parabenizar todas as escolas de samba de Belém, pelo que eu tenho visto nos ensaios técnicos tenho certeza que vai ser um Carnaval muito disputado, a gente sabe que não é fácil colocar Carnaval na rua, mas eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo, grandes enredos, e eu to muito feliz com o carinho do povo paraense, eu me sinto um cidadão paraense e só quero agradecer todo mundo, e ‘vambora’ que ainda é Carnaval e se Deus quiser o Boêmios ta na pista”, disse o mestre de bateria.

O mestre de bateria Fafá, da Escola Acadêmicos do Grande Rio, esteve presente nos ensaios, apoiando a escola Boêmios da Vila Famosa (Foto: Carmem Helena)

Fafá ainda salientou que vai dar tudo de si na avenida, para garantir a vitória à escola de samba.

“Eu vou trazer um pouco da minha experiência, um pouco do que eu sei, eu fui batizado na bateria aqui da orquestra furiosa, e o que eu puder ajudar eu vou fazer, se tiver que carregar, se tiver que empurrar carro, o que eu puder fazer pela escola eu vou fazer”, conclui.

O segundo ensaio técnico da noite foi realizado pela escola Acadêmicos de Samba da Pedreira, que levou para o sambódromo o tema de seu samba-enredo: RUDÁ - A explosão do amor em defesa da floresta.

Assim que o ensaio começou, as cores vermelha e amarela logo dominaram a avenida, vibrando a alegria contagiante da escola de samba que já foi quatro vezes campeã do Grupo Especial.

Segundo Nélio Oliveira, um dos intérpretes da Acadêmicos da Pedreira, o tema deste ano faz referência a um protetor da floresta, que se alinha perfeitamente com as expectativas relacionadas à COP 30 e à necessidade de se debater sobre sustentabilidade.

Nélio Oliveira é um dos intérpretes da escola Acadêmicos da Pedreira (Foto: Carmem Helena)

“Esse ano a gente vem com o samba-enredo do Rudá, é um protetor da floresta, então escola está aí bem animada, fazendo essa homenagem, já que este ano, todas as escolas estão homenageando a nossa floresta, esse é nosso tema, que também é sobre a COP 30, então a escola está aí, armada, com as alegorias todas já preparadas no barracão, só esperando a hora de chegar na avenida”, pontuou o intérprete.

Neste ano, a agremiação vai se apresentar no sambódromo com cerca de 1300 pessoas, 7 alas e mais quatro carros alegóricos.

Ensaios contagiaram o público

A forte chuva que caiu sobre a aldeia amazônica não intimidou o público, que se fez presente mesmo no mau tempo. A diarista Nazaré Silva, 55 anos, foi até a avenida especialmente para o ensaio de sua filha, que atua na bateria de uma das escolas de samba.

A diarista Nazaré Silva marcou presença no ensaio, mesmo debaixo de chuva (Foto: Carmem Helena)

"A minha filha está na bateria da Boêmios da Vila Famosa, eu sou mãe coruja, tem que vir prestigiar a filha, pra ver ela sair neste carnaval. Mesmo com a chuva eu não arredei o pé, tem que acompanhar até o fim, com chuva, até que chova canivete, porque eu adoro carnaval. Vou estar aqui hoje e no sábado, mesmo com chuva", conta a diarista aos risos.

Nesta noite desta quinta-feira, os desfiles de ensaio aconteceram na seguinte ordem: Boêmios da Vila Famosa, Acadêmicos de Samba da Pedreira, Império de Samba Quem São Eles, Piratas da Batucada e Bole Bole

Confira a ordem do desfile das escolas de samba do Grupo Especial:

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole