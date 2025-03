Carnaval de Cametá tem pesca, blocos, fofós e shows para o Sábado Gordo (1º)

O final de semana de Carnaval promete muito no município de Cametá, no nordeste do Pará. A programação do Carnaval Multicultural, organizada pela Prefeitura, foi aberta nessa sexta-feira (28), com vários eventos e recebendo o tradicional Carnaval das Águas, realizado há cerca de 150 anos, com diversos blocos e cordões seguindo em barcos no Rio Tocantins. Essa movimentação em embarcações prosseguirá pelos dias de folia na região.

O fotógrafo Bimba Neto acompanha o Carnaval das Águas em Cametá há cerca de oito anos. “O Carnaval das Águas se dá do mês de janeiro até o dia do Carnaval. São vários cordões, em torno de 30 cordões de várias ilhas do município, e eles se apresentam nas casas, nos barracões. Eles se deslocam em embarcações para essas apresentações. Na programação da Prefeitura, eles entram somente em um dia, que é na sexta-feira de Carnaval. Os cordões se unem todos e vêm para a cidade para passar na avenida’, destaca Bimba.

Como relata Bimba, o Carnaval das Águas têm cerca de 150 anos de realização e é uma das principais atrações do Carnaval Multicultural de Cametá, que reúne atrações tradicionais como grupos regionais e blocos de rua, escolas de samba e shows musicais ao longo de seis dias.

Os barcos são ricamente decorados e recebem personagens multicoloridos tradicionais do Carnaval de Cametá. O Carnaval das Águas atrai moradores da região e turistas em geral.

Pesca na folia

O agito neste domingo (2) vai começar com a tradicional pesca do mapará. Este ano, como repassou o prefeito de Cametá, Victor Cassiano, a data da abertura da pesca do mapará, o fim do seguro-defeso, coincidiu com o período festivo do Carnaval. "Então, no dia 1º de março, no sábado, além de estar brincando o Carnaval de Cametá, a pesca do mapará vai ser aberta, e esse é um fenômeno a parte, um espetáculo da natureza. Quem vier de fora vai poder conferir. A Prefeitura disponibilizará lanchas para que as pessoas possam ir até os locais de pesca", afirmou o gestor municipal. Assim, às 6h, um barco sairá do terminal hidroviário para a localidade de Pindobal Miri.

Mais tarde, a partir das 17h, no Corredor da Folia, na rua Coronel Raimundo Leão, ocorrerá apresentação do Bloco das Estrelas, Bloco da Portelinha, Criança Feliz, Fofó do Soares, Fofó da Amizade e Fofó da Tia Pilar.

O Bloco do Parente Daniel (in door) sairá às 16h na Ponte do Assunção. Já o Bloco Havaianos (in door) estará agitando os foliões à zero hora de domingo (2) na AABB.

No palco principal da Praça da Justiça, a partir das 22h, será a vez do DJ Restart Gustavo Mioto, bandas locais, Baile do Mestre Cupijó, Babado Novo, DJ Junior Lima.

Folia na praia

Para este domingo (2), o Carnaval 2025 de Cametá reserva grandes emoções à turma da folia, a começar com uma grande festa na Praia da Aldeia, a partir das 14h, com DJ Assayag, DJ Meury, DJ Viccotr Rock Doido.

No Corredor da Folia, a animação a partir das 18h ficará por conta do Fofó do Pilim, Bloco “Vadio tem sorte”, Fofó dos Variados, Bloco Carnabode e Fofó Galera do Gole.

Uma atração em especial nesta noite será o Desfile das Escolas de Samba na Praça da Justiça. A partir das 21h, desfilarão o G.R.E.S. Não Posso Me Amofiná, o G.R.E.S. Unidos da Aldeia, o G.R.E.S. Amor e Samba, o G.R.E.S. A Favela, o G.R.E.S. Mocidade Independente de São Benedito e o G.R.E.S. A Chaleira.

A partir das 21h, será realizado o Desfile das Escolas de Samba no Distrito Carapajó: agremiações Xavante e Quinzinho.

Às 3h da segunda-feira (3), sairá o Bloco Morcegão. Ainda como atrações no domingo, o Bloco Botinho (In Door) sairá às 22h na AABB; o Bloco Kativeiro (In Door) vai estar a partir das 17h na Ponte da Imundície e o Bloco Me Leva que eu vou vai sair às 17h.