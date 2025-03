Carnaval de Belém: Boêmios abre o último dia de desfiles na Aldeia Amazônica neste sábado (15)

A escola de samba Boêmios da Vila Famosa abriu os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém na noite deste sábado (15), na Aldeia Amazônia, no bairro da Pedreira. Um dos carros trouxe brincantes criticando a visão das pessoas de outras regiões sobre o Pará.

Completando 50 anos de existência em 2025, neste ano a agremiação de Icoaraci traz o enredo “Sucupira: a Terra do Absurdo”, abordando o personagem Odorico Paraguaçu, da novela “O Bem Amado”, exibida na TV em 1973. Ele era um corrupto que, com seus discursos sem sentido, ilude o povo simples da pequena Sucupira, cidade fictícia situada na Bahia.

boêmios Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal Foto / Thiago Gomes / O Liberal

Outra abordagem da escola é a questão do lixo na cidade de Belém, cidade que vai sediar, em novembro deste ano, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), um encontro para discutir ações efetivas para o enfrentamento da crise climática. O tema da escola abre um leque para o debate de questões e exposição de críticas em níveis mundial, nacional e regional, como a destruição de patrimônios, a falta de união no ambiente cultural e a falta de conscientização das pessoas sobre o meio ambiente.