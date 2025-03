Carnaval de Belém 2025: escola de samba Quem São Eles instiga senso sobre a preservação do mundo

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Belém ocorrerão nos próximos dias 14 e 15 de março, na Aldeia Amazônica, no bairro da Pedreira. A Império De Samba Quem São Eles será uma das nove agremiações que disputarão o título do Carnaval 2025 da capital paraense.

Há quase 30 anos sem ganhar o título, a escola de samba, fundada em 1946, no bairro do Umarizal, tenta quebrar esse jejum apostando no enredo “O Despertar da Natureza". Neste ano, a escola traz para a avenida 1.400 brincantes, sendo 10 alas com 80 componentes, 180 ritmistas, 70 baianas, 150 pessoas na ala dos amigos e 50 integrantes compondo a harmonia. 75 artesões e artistas foram contratados para trabalhar na confecção das alegorias da escola neste ano.

Presidente da Quem São Eles, Luiz Omar Pinheiro conta que a agremiação promete levar um desfile inesquecível no próximo sábado (15), a partir das 23h30. “Estamos preparando um carnaval com muito carinho para os simpatizantes da escola, para a família grená e branca, que esperam ansiosamente pelo título há 29 anos. Ela [a Quem São Eles] vai brigar pelo título. Vai ser um desfile muito bonito. Quem for no sábado, na Aldeia Cabana, vai ver a Quem São Eles fazer um desfile histórico com seus 79 anos de existências”, promete Pinheiro.

Esse ano, a Quem São Eles vai levar uma estátua de Águia, símbolo da escola, decorada e iluminada, tanto para o ensaio técnico quando para o desfile oficial.

Carnavalesco da Quem São Eles, Paulo Ainette comenta que a expectativa para o desfile é grande, e que o enredo da agremiação possa cumprir seu papel de instigar na sociedade o senso crítico quanto à preservação da natureza.

“A gente acredita que vai dar tudo certo e que o público, que é nosso maior alvo, seja contemplado com esse trabalho, que é falar sobre a natureza, sobre a importância da preservação não só nas matas, mas também da nossa cidade. O compromisso desse enredo, em forma de fantasias, é trazer essa questão do pensamento e bom senso.

O carnavalesco pontua que um dos destaques do desfile da escola de samba é o carro o abre-alas, que não traz brilho como a maioria, mas sim “uma proposta teatral, que trabalha com essa temática de queimada, de fim de mundo, pós-apocalíptico. Então, não há brilho nisso, não há felicidade nisso”.

Confira a ordem das agremiações do Grupo Especial

Dia 14/03/2025 – Sexta-feira

22h – Mocidade Olariense

23h15 – Rancho Não Posso Me Amofiná

23h20 – Deixa Falar

1h45 – Embaixada do Império Pedreirense

Dia 15/03/2025 – Sábado

21h – Boêmios da Vila Famosa

22h15 – Acadêmicos de Samba da Pedreira

23h30 – Império de Samba Quem São Eles

00h45 – Piratas da Batucada

02h00 – Bole Bole