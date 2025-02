Carnaval: aglomeração pode aumentar casos de síndrome respiratória, alerta Fiocruz

Às vésperas do carnaval, o boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 27, alerta que a aglomeração de pessoas favorece a transmissão de vírus respiratórios. Por isso, quem estiver com sintomas gripais como coriza, tosse ou febre, deve evitar participar de festas e procurar ajuda médica se estes ficarem mais graves. A Fundação, em boletim anterior, apontou a covid-19 como a causa de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) mais letal até então, no Brasil. No Pará, os casos de SRAG por covid-19 apresentaram redução de 67,9% este ano.

De acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), em janeiro de 2025, foram notificados 191 casos de SRAG associados à covid-19, enquanto no mesmo período de 2024 foram 596 casos. O número de casos e mortes pela doença também caiu no Pará, no último ano: saindo de 13.270 diagnósticos, em 2023, para 12.783, em 2024 (redução de 3,6%) e de 131 óbitos, em 2023, para 99, em 2024 (redução de 24,4%).

A Fiocruz orienta que quem estiver com a vacinação contra a covid-19 atrasada, deve procurar um posto de saúde o mais rápido possível. A Sespa explica que desde 2024, a vacina é destinada apenas aos grupos prioritários, ou seja: crianças, conforme o calendário de vacinação; idosos, uma dose a cada seis meses; e gestantes, uma dose por gestação. Pessoas com comorbidades entram como grupos especiais e devem procurar uma unidade básica de saúde. Desde o início da campanha contra covid-19 até 2024, mais de 16 milhões de doses a vacina já foram aplicadas no Pará (incluindo primeiras doses, segundas doses e reforços).

SRAG

A SRAG ocorre quando há agravamento dos sintomas gripais, deixando o paciente com a função pulmonar comprometida. Geralmente, a síndrome demanda internação e pode causar a morte, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

Casos e óbitos por Covid-19 no Pará

Total anual

• 2023: 13.270 casos e 131 óbitos

• 2024: 12.783 casos e 99 óbitos

Apenas janeiro

• Janeiro de 2023: 2.127 casos e 11 óbitos

• Janeiro de 2024: 9.735 casos e 48 óbitos

• Janeiro de 2025: 2.433 casos e 25 óbitos