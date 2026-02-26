Carnaval 2026: apuração de desfiles de escolas de samba ganha novas datas

As datas de apuração dos resultados dos desfiles das Escolas de Samba do CarnaBelém 2026 foram alteradas, como informa a Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). "A nova data para a apuração das escolas de samba do Grupo Especial será terça-feira, 3 de março, a partir das 18h, na Aldeia Amazônica. Já as apurações do 1º e 2º grupos ocorrerão na terça-feira seguinte, 10, também a partir das 18h, no mesmo local", repassa a PMB. A Prefeitura reforça que as datas dos desfiles das escolas de samba de todos os grupos permanecem inalteradas.

A gestão municipal informa que "a alteração no calendário ocorreu em razão da realização dos jogos da final do Campeonato Paraense de Futebol, agendados para os dias 28 de fevereiro e 7 de março — datas inicialmente previstas para as apurações".

De acordo com a Prefeitura, a decisão foi tomada considerando a necessidade de organização logística, operacional e de segurança pública, em articulação com órgãos municipais e estaduais competentes. "A mudança busca assegurar que tanto os eventos esportivos quanto as apurações do Carnaval de Belém ocorram com grandiosidade, organização e segurança, evitando conflitos logísticos e operacionais".

O evento “CarnaBelém 2026: Apuração das Escolas de Samba” será aberto ao público e contará com estrutura adequada de segurança, organização e conforto. Ao fim da apuração, haverá show de samba para celebrar a tradição das agremiações carnavalescas da capital paraense.