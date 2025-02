Carnaval 2025: Governo do Pará anuncia repasse de verbas para escolas de samba de Belém

O governador Helder Barbalho anunciará, nesta quinta-feira (27), o repasse de recursos financeiros do Governo do Pará para as escolas de samba e agremiações do grupo especial do Carnaval de Belém. A cerimônia ocorrerá no Salão de Atos do Palácio do Governo, às 11h. O investimento será feito por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e entregue às Escolas de Samba Associadas (ESA).

Este ano, o desfile das escolas do grupo especial de Belém ocorrerá nos dias 14 e 15 de março. Nos dias anteriores, serão realizados os ensaios técnicos. A apuração, que definirá a campeã, está marcada para o dia 29 de março.

Belém tem um dos desfiles de escolas de samba mais antigos do Brasil, realizado de forma organizada desde 1952. A cidade abriga agremiações tradicionais, como o Rancho Não Posso Me Amofiná, com 89 anos, o Quem São Eles, com 77 anos, e a Embaixada do Império Pedreirense, com 60 anos, entre as mais antigas.