Carnaval 2025: folia toma conta de Tucuruí, Óbidos, Capanema e Breves

O que não vai faltar neste Carnaval 2025 nos municípios do interior do Pará são atrações. A folia será comandada por artistas nacionais e regionais pelas ruas, mostrando mais uma vez que o paraense é um ser festeiro, como está previsto para ocorrer no Carnaval de Tucuruí, Óbidos, Capanema e Breves.

Em Tucuruí, no sudeste do Pará, a programação de Carnaval, organizada pela Prefeitura Municipal, vai contar com o maior circuito carnavalesco de rua do estado, de forma gratuita, e que prosseguirá até a terça-feira (4). Entre as atrações, estão as cantoras Simone Mendes, Manu Bhatidão e o cantor Nadson O Ferinha. Tudo em cima de trio elétrico, a partir das 21h, na avenida Sete de Setembro. Além dos shows, outra atração será o tradicional desfile das escolas de samba do município nas Escadarias de Santo Antônio.

Seis escolas vão desfilar em 2025. São elas: União da Vila, Acadêmicos do Getat, Unidos de Tucuruí, Estação Primeira da Colina, Unidos da Jaqueira e Império Matinhense. O desfile ocorrerá na segunda-feira (3)."Além de garantir os shows para a alegria dos foliões, a gente também fez questão de que os desfiles das escolas aconteçam. É uma forma de valorizar e manter viva a nossa cultura e o trabalho dos carnavalescos do nosso município", explica o prefeito de Tucuruí, Alexandre Siqueira.

Neste sábado (1), o agito começa com o show do cantor Nadson O Ferinha. Já no domingo (2), quem comanda a festa é a cantora Manu Bahtidão. E para encerrar a festa, na terça-feira (4), será o dia da cantora Simone Mendes se apresentar no trio elétrico.

"Tivemos quatro finais de semana de esquenta com o Bloco Minhocão. Foram domingos com mais de 10 mil foliões nas ruas. A expectativa para esses quatro dias é ainda maior. Lembrando que essa festa vai além dos shows. Nossa cidade está movimentada, hotéis ocupados, economia aquecida. E a gente aproveita para convidar todo mundo para curtir essa festa com o povo de Tucuruí", contou o secretário de Cultura, Jean Ribeiro.

Carnapauxis

Organizado pela Prefeitura Municipal de Óbidos, no oeste do Pará, a programação oficial do Carnapauxis 2025 conta com atrações nacionais e regionais, além dos sete blocos carnavalescos que desfilam pelas ruas da cidade e se concentram na Praça da Cultura, o “Fobódromo”. A chamada "Festa do Mascarado Fobó" vai ter neste sábado (1º) o som da folia comandado pelo grupo amazonense Banda do Bilela. No domingo (2), será a vez dos foliões dançarem ao som da banda paraense Fruto Sensual.

O Carnapauxis 2025 continuará inclui ainda atrações locais como Show Energia, Brisa Show, Lazer, 220 Wolts e Netinho Moreno e Banda Elite. Os blocos se apresentam ao público. Neste sábado, será a vez do Bloco Águia Negra. No domingo (2), será a vez do Bloco Xupa Osso e, na segunda-feira (3), a folia será comandada pelo Bloco Unidos do Morro.

Folia

Capanema, município no nordeste do Pará, tem um Carnaval dos mais animados do estado e que começará neste sábado (1º). A programação contará com uma nova estrutura, a arena, no loteamento Valle, vai sediar atrações locais e nacionais, para levar muita música e animação à população e visitantes.

Intitulado "Folia de Todos", o evento é promovido pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura. Segundo a secretária Celina Farias, tudo está preparado para receber as milhares de pessoas que vão passar pelos quatro dias de festa no Corredor da Folia. "Preparamos tudo para serem dias de muita festa e alegria em nossa cidade, tanto para nossa população quanto para os visitantes que estarão conosco neste feriadão de Carnaval", destaca Celina.

Para o prefeito Claudionor Moreira, o evento será uma oportunidade de diversão saudável e valorização da cultura no município. "Capanema está pronta para receber os foliões da zona urbana, rural e dos municípios vizinhos para esta grande festa que a Prefeitura organizou. Todos serão recebidos com a estrutura necessária para brincar com entusiasmo e segurança", garante o gestor municipal.

O "Folia de Todos" terá neste sábado apresentações do DJ Leozinho, Banda Hits, a banda baiana Barca Real e cantora Naiara Azevedo. No domingo (2), a festa contará com arrastão do bloco, Virtudão, Mizerê, DJ Gilberto e Eric Pirô. Já na segunda-feira (3), tem concentração dos blocos da cidade, Balada Kids, Thiago Araújo, Sambloco, Marretada e Muller Monteiro. Na terça-feira (4), mais um arrastão dos blocos, Keyla de Paula, Paulinho Moreno e Diogo Oliveira.

CarnaBreves

O CarnaBreves invade os espaços do município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no norte do Pará, a partir deste sábado (1º) e prossegue até a terça-feira (4), com uma programação reunindo 17 atrações. Entre elas, estão a banda Babado Novo, diretamente de Salvador (BA), DJ Assayag, Os Moreiras, Willy Lima, M.Synk, Baladeros e bandas e DJs locais.Para os quatro dias de folia, são aguardadas cerca de 40 mil pessoas.

Além das atrações no palco principal, na avenida Rio Branco, o evento conta com 31 blocos de rua, como o CarnaRaros, que promove a visibilidade e a conscientização das doenças raras. Outro bloco é o CarnaCristo, e tem ainda o Bloco do Quinzinho para as crianças e outros blocos tradicionais da cidade. O Carnaval 2025 de Breves é uma realização da Prefeitura Municipal, na gestão do prefeito Xarão.