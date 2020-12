Cão farejador da PM encontra maconha dentro de van dos Correios, no Coqueiro

Cinco tabletes de maconha foram apreendidos, na tarde da última terça-feira (29), no bairro do Coqueiro, em Belém, dentro de uma embalagem que estava sendo transportada em um veículo de uma empresa de correspondências. O pacote tinha como destino a cidade de Florianópolis (SC). A droga foi encontrada pelo cão farejador “Jay Z”, do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



A apreensão ocorreu após os militares do 24º Batalhão serem informados, por meio de denúncia anônima, sobre uma embalagem com drogas que estava sendo transportada em uma van. A equipe policial interceptou o veículo e pediu apoio de equipes do BAC e, durante revistas realizadas no interior do veículo, o cão identificou o material ilícito em uma das embalagens que estavam sendo transportadas.



Os entorpecentes foram apreendidos e encaminhados para a Seccional Urbana de Icoaraci onde foram realizados os procedimentos de competência da Polícia Civil do Estado.