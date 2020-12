Campanha de vacinação antirrábica vai contemplar 13 bairros de Belém neste sábado

Será realizada neste sábado (05), das 8h às 13h, em Belém, mais uma etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica de cães e gatos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), serão disponibilizados 15 postos nos Distritos Administrativos da Sacramenta e do Entroncamento, contemplando os bairros da Marambaia, Val-de-Cans, Souza, Curió-Utinga, Águas Lindas, Castanheira, Umarizal, Pedreira, Sacramenta, Telégrafo, Maracangalha, Barreiro e Fátima.



A vacinação antirrábica de cães e gatos, que será feita por profissionais do Centro de Controle de Zoonoses, visa proteger os animais de uma possível ocorrência de caso de raiva e contribui para que esse agravo seja controlado no município, protegendo a saúde humana.



Trata-se de uma ação gratuita, indicada para animais a partir dos três meses de idade, que estejam saudáveis. A Sesma recomendou que apenas uma pessoa (tutor) compareça levando o animal e que cães estejam com coleiras e focinheiras e os gatos em caixa de transporte. O uso de máscara é obrigatório para todos os tutores. Quem mora em outros bairros também pode levar o pet até um desses postos de vacinação.



Confira os postos de vacinação:



- Distrito do Entroncamento – 8h às 13h

1. Praça Dom Alberto Ramos - Av. Rodolfo Chermont

2. Praça Tancredo Neves - Pass. Dalva

3. Praça Dom Mário Miranda de Villas Boas (Praça do Marex) - Av. Júlio César

4. Associação Desportiva do Bairro do Souza (Conjunto Império Amazônico) - Av. Almirante Barroso - Ao lado da Cesupa

5. Praça Canto do Curió Utinga - Pass. Cruzeiro - Próx.ao Parque do Utinga

6. Volante Bairro Águas Lindas - Rua Osvaldo Cruz/Rua Terezinha/Rua Primavera de Barros e Av. Carlos Prestes e ruas adjacentes

7. Volante Bairro Castanheira - Conjunto Basa (Tv.Bastos)/Santo Antônio/Pass.Coração de Jesus/Pass.Aidee e Pass. Mariano e ruas adjacentes



- Distrito da Sacramenta – 8h às 13h

1. Praça Eneida de Moraes - Av. Alcindo Cacela, entre R.Bernal do Couto e Ferreira Pena

2. Canteiro Central da Av.Marquês de Herval,entre Tv.Pirajá e Enéas Pinheiro - Av.Marquês de Herval, entre Tv. Pirajá e Enéas Pinheiro

3. Praça João Dias Paes (Jaú) - Av. Senador Lemos

4. Santuário de Nsa. Senhora do Perpétuo Socorro - Rod. Arthur Bernardes, nº 459 - Entre Padre Julião e Pass. Brotinho

5. Unidade Municipal de Saúde Paraíso dos Pássaros - Rua Miramar, entre Rua WE-7 e Rua Rio Solimões

6. Estratégia Saúde da Família Barreiro I - Pass.Mirandinha, entre Canal São Joaquim e Pass. Caju

7. Volante Bairro de Fátima - Rua Domingos Marreiros, Rua Antônio Barreto, Rua Diogo Móia, entre Av. José Bonifácio e Tv.9 de Janeiro

8. Volante Bairro da Sacramenta - Rua Cláudio Bordalo/ Av. Júlio César e Passagem Salvador e ruas adjacentes.