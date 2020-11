Caminhada marcada para esta terça vai pedir retorno das aulas presenciais em Belém

Uma manifestação em formato de caminhada será realizada na manhã desta terça-feira (03), em Belém, para pedir que a Prefeitura Municipal volte atrás sobre o decreto que suspendeu as aulas presenciais nas escolas da rede particular durante o mês de novembro. A iniciativa é da União das Escolas do Pará (Unesc-PA), que vai contar com apoio da Associação dos Condutores Autônomos de Transporte Escolar de Belém (Acatebel) e do Sindicato dos Condutores Escolares Autônomos de Belém (Sincebel).

A caminhada terá concentração às 8h, na Praça da República, na esquina com o Edifício Manoel Pinto da Silva, e vai sair em direção à sede da prefeitura, na avenida Nazaré, entre a travessa Dr Moraes e a travessa Benjamin Constant. Para isso, os organizadores optaram pela padronização dos participantes com camisas brancas, balões brancos nas mãos e faixas ou cartazes. Um carro de som vai puxar os caminhantes, que serão seguidos pelos veículos de condução escolar da Acatebel e do Sincebel.

De acordo com o integrante e advogado da Unesc-PA, Thiego Ferreira, o objetivo é cobrar da gestão municipal dados científicos que justifiquem a suspensão da aulas. "Queremos que o prefeito explique o motivo de suspender as aulas presenciais da rede privada, apresentando dados científicos que justifiquem esta medida, tais como taxa de contágio, casos de covid-19 e autuações por descumprimento do protocolo", explicou.

"As escolas cumpriram fielmente o protocolo sanitário estabelecido pela prefeitura e governo do Estado. Lamentavelmente, a educação é o único segmento que está sendo penalizado pelo aumento no número de casos, enquanto shows, bares, balneários e campanhas políticas seguem permitidos e gerando grandes aglomerações, diferentemente do ambiente escolar", acrescentou Thiego.

Segundo a presidente da Acatebel, Rosana Coutinho, os condutores de transporte escolar estavam pensando em realizar uma manifestação específica, mas optaram por dar apoio à Unesc-PA. "Estamos sem trabalho nenhum e com dificuldades financeiras. Primeiro, desde 18 de março, quando as aulas foram suspensas, até o final de agosto. Quando as aulas voltaram, em setembro, melhorou só um pouco. Eu, por exemplo, tinha 25 alunos no transporte. Fiquei só com um. Queremos o retorno das aulas". disse.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém para apurar se o prefeito Zenaldo Coutinho vai receber as categorias manifestantes. Assim que houver resposta, o texto será atualizado.