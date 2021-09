Travesti ‘Madame Satã’ é presa após exibir passeios de lancha e maço de dinheiro

Uma travesti chamada de Madame Satã foi presa em São Paulo após ser identificada como uma das participantes de um roubo. A prisão aconteceu na madrugada do último sábado (11). Após cometer os crimes, ela exibia nas redes sociais as “mordomias” que tinha, como passeios de lancha e maço de dinheiro. As informações são do UOL.

(Reprodução: Divulgação)

Valdenilson Oliveira França, conhecida como Madame Satã, estava escondido na casa de familiares, em Salvador. Ele foi identificado através de um vídeo, que viralizou na internet, e mostrava uma quadrilha de travestis cometendo vários roubos. A prisão aconteceu uma semana após voltar para a capital paulista.

Em um dos vídeos, Madame Satã está de biquíni e óculos escuros com parentes em um passeio. "Ali a lancha, ó? Linda, esperando a gente". Em seguida, avisa: "Chegamos, família! Lá no fundo sou eu que vou ficar, tá?", diz. Em outro momento ela aparece no interior da lancha, enquanto o companheiro abre uma garrafa de champanhe. Em outro vídeo, aparece de costas, exibindo o bumbum. Em seguida, mostra um maço com notas de R$ 50 e R$ 100.

Após analisar as imagens, a polícia também prendeu Marcelo Ferreira da Silva, travesti conhecida como Andressa. O companheiro de Madame Satã também está sendo procurado, suspeito de envolvimento no crime. Outros integrantes da quadrilha estão sendo procurados.