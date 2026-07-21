Tereza Cristina descarta ser vice de Flávio Bolsonaro e mira presidência do Senado

O pré-candidato do PL busca uma vice de um dos partidos do Centrão, como União Brasil, Progressistas ou Republicanos, mas ainda não conseguiu fechar um acordo

Senadora do PP sinalizou que pretende disputar a presidência do Senado em 2027 ( Foto: Foto: Jefferson Rudy / Agência Senado )

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) recusou o convite para compor como candidata a vice-presidente a chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas eleições de 2026. A informação foi divulgada pelo g1, com base em declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O pré-candidato do PL busca uma vice de um dos partidos do Centrão, como União Brasil, Progressistas ou Republicanos, mas ainda não conseguiu fechar um acordo. Tereza Cristina se reuniu com Valdemar nesta terça-feira (21) e afirmou que pretende disputar a presidência do Senado Federal em 2027.

Segundo interlocutores ouvidos pelo g1, a senadora avalia que participar da campanha presidencial poderia prejudicar esse projeto político.

A convenção que deve oficializar Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República está marcada para o próximo sábado (25), em São Paulo. De acordo com o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho (PL-RN), o partido pretende buscar uma coligação até o último momento com a federação formada por PP e União Brasil ou com o Republicanos.