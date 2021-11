Rodrigo Garcia é oficializado candidato do PSDB a governador de São Paulo

O PSDB oficializou o nome do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, como pré-candidato ao governo paulista em 2022. A pré-candidatura foi homologada na manhã deste domingo (21), pela comissão executiva do partido. O nome do candidato a vice na chapa do tucano, no entanto, ainda não foi definido. Com informações da Folha de SP e Valor Econômico.

Vice de João Doria, Garcia é da região de Rio Preto e concorria sozinho nas prévias do partido. Ele foi o escolhido pelo próprio Doria para suceder o atual governador, ainda quando estava nas fileiras do DEM. Ele deixou o antigo partido para se filiar ao PSDB em maio deste ano.