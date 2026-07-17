Relatório médico diz que Bolsonaro teve crise de soluços por 36 horas e segue em reabilitação

O documento aponta que ex-presidente precisou de reforço na medicação e ainda apresenta sonolência e falta de equilíbrio como efeitos colaterais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentou uma crise de soluços que durou cerca de 36 horas consecutivas, segundo relatório médico divulgado nesta sexta-feira (17). O documento informa que o episódio ocorreu na terça-feira (15) e exigiu reforço na medicação utilizada durante o tratamento, com resposta considerada satisfatória pela equipe médica.

Assinado pelo médico Brasil Ramos Caiado, o relatório descreve que a crise, chamada clinicamente de singulto, teve duração de aproximadamente um dia e meio. Devido à intensidade e ao tempo prolongado dos sintomas, foi necessário intensificar o tratamento para controlar o quadro.

Apesar da melhora, Bolsonaro continua apresentando efeitos colaterais dos medicamentos de ação central, entre eles sonolência e falta de equilíbrio. Segundo os médicos, esses sintomas aumentam o risco de quedas e exigem cuidados durante o processo de recuperação.

O documento também informa que o ex-presidente está estável nos aspectos hemodinâmico, respiratório e cardiológico. A equipe médica afirma, no entanto, que ele segue em acompanhamento por causa da reabilitação e dos efeitos dos remédios.

O tratamento inclui dieta controlada, sessões de fisioterapia, exercícios regulares e medidas para prevenção de quedas e controle do refluxo. Os demais medicamentos de uso contínuo permanecem sem alterações.