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Quem era o garoto de 10 anos morto em tentativa de assalto

Guilherme Souza Campos foi atingido no peito durante assalto ao pai, um policial civil, na zona norte de São Paulo

Estadão Conteúdo

Guilherme Souza Campos, de 10 anos, foi baleado no peito durante tentativa de roubo ao pai, um policial civil, neste domingo (16), em São Paulo. A criança morreu e será sepultada por volta do meio-dia desta segunda-feira (17) no Memorial Parque Jaraguá, na Vila Sulina, zona norte paulistana. A escola onde ele estudava suspendeu as aulas em luto pela morte do aluno, que cursava o 5º ano do ensino fundamental.

Neste domingo, Guilherme seguia de moto na garupa do pai, o policial civil Vinícius Fofa de Campos, para comprar uma pipa. Na Rua Padre Feliciano Domingues, na Vila Iório, na zona norte, Vinícius foi abordado por um assaltante, também de moto, que apontou a arma e anunciou o assalto.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), houve troca de tiros e o policial foi atingido de raspão, mas a criança foi ferida com um tiro no peito. O menino foi levado ao Hospital Geral Vila Penteado, no Jardim Iracema, mas não resistiu aos ferimentos.

Suspeito do crime também morre após confronto

O policial também atirou, atingindo o suspeito. Gabriel Adriano Araújo, de 24 anos, foi socorrido, mas morreu no Hospital Brasilândia. Segundo a SSP-SP, com Araújo foram apreendidos pertences relacionados a outros roubos. Vítimas reconheceram o homem como autor dos crimes. A motocicleta utilizada na abordagem foi apreendida.

Escola e comunidade lamentam morte de Guilherme

Guilherme era torcedor do Palmeiras e cursava o 5º ano do ensino fundamental no Colégio Santa Lúcia Filippini, na capital. A escola suspendeu todas as aulas nesta segunda-feira (17) em luto oficial pelo falecimento do aluno.

A direção e a equipe pedagógica do colégio emitiram uma nota. "Convidamos toda a nossa comunidade a unir-se em corrente de orações pedindo a Deus e a Santa Lúcia Filippini que confortem o coração de seus pais, familiares e amigos neste momento de dor", diz o comunicado.

Nas redes sociais, professores e colegas de Guilherme manifestaram comoção pela morte prematura do estudante, descrito como aluno dedicado, atencioso com os colegas e alegre. Os comentários manifestam revolta contra a violência do acontecimento e solidariedade aos pais e familiares do menino.

Polícia Civil manifesta pesar pela perda

Vinicius, o pai de Guilherme, é policial do Departamento de Investigações Gerais (Deic) de São Paulo. O Deic publicou nota de pesar em suas redes sociais. "Neste momento de dor, toda a nossa solidariedade está com o policial civil Vinicius Fofa de Campos e sua família. Não há palavras capazes de amenizar uma perda como esta. Que o carinho dos familiares e amigos possa trazer força para atravessar este momento tão difícil", diz a postagem.

A Polícia Civil de São Paulo também divulgou nota de luto e pesar pelo falecimento do filho do policial. "Neste momento de imensa dor, expressamos nossas mais sinceras condolências ao policial, seus familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar esta perda irreparável."

O caso foi registrado como latrocínio e apreensão de veículo. A ocorrência foi na 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) do Deic.

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