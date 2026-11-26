Pela 1ª vez, pretos, pardos e indígenas são maioria entre os alunos das universidades federais

Dados do MEC revelam mudança histórica no perfil de alunos após a Lei de Cotas de 2012; inclusão e permanência são desafios.

Estudantes pretos, pardos e indígenas (PPI) foram, pela primeira vez, maioria (50,1%) nas universidades federais em 2025, revelam dados divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) nesta quinta-feira, 26.

Esse é um marco na mudança de perfil dos alunos dessas instituições após a reserva de vagas por critérios raciais e de renda criada pela Lei de Cotas, de 2012. Naquele ano, a proporção de PPI nas federais era de cerca de 20%.

As 69 universidades federais concentram 1,059 milhão de estudantes e algumas delas aparecem em rankings globais entre as melhores instituições de ensino superior da América Latina, como as federais do Rio de Janeiro (UFRJ), de Minas Gerais (UFMG), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e de São Paulo (Unifesp).

Estudos têm mostrado que as cotas contribuíram na inclusão social e racial no ensino superior público nos últimos anos. Um dos principais argumentos para esse modelo é ampliar oportunidades de acesso para camadas mais vulneráveis da população em um cenário de baixa qualidade da educação básica pública. Mais tarde, ter diploma universitário está relacionado à capacidade de obter melhores salários no mercado de trabalho.

Além disso, pesquisas mostram que as ações afirmativa têm o potencial de melhorar o ambiente acadêmico, com a formação de futuros profissionais em uma comunidade mais diversa e a possibilidade de produção científica mais rica.

Só no último ano, as federais ganharam 362,5 mil novos alunos, sendo 123,9 mil por meio de reserva de vagas. Se considerar todos os cursos, o Brasil teve recorde de matrículas na graduação: 10,6 milhões.

Permanência e pós-graduação são desafios

Com a inclusão de mais alunos, um dos grandes desafios é garantir a permanência dos cotistas. Estratégias como reforço de aprendizagem nos primeiros semestre e a oferta de auxílios (como moradia universitária e bolsas) têm sido adotadas para evitar o aumento da evasão.

"O ensino superior era muito elitizado. Há 20 anos, os reitores vinham ao MEC pedir estacionamento e iluminação para o estacionamento. Porque os filhos que estudavam na universidade federal não eram filhos dos trabalhadores. Eles vinham de carro. Hoje a demanda dos reitores é por restaurante universitário, moradia e assistência estudantil. O perfil é outro", disse o ministro da Educação, Leonardo Barchini.

Críticos das cotas, por sua vez, afirmam que o poder público deveria ampliar o foco em melhorar a educação básica e igualar as condições de acesso nos vestibulares. Outra queixa frequente mira os critérios raciais para a reserva de vagas. Muitas instituições adotam bancas raciais de avaliação para decidir se um candidato é ou não negro, o que motiva reclamações na Justiça.

Após a mudança na graduação, outro desafio é a falta de diversidade entre as camadas mais altas das universidades, como gestores e pesquisadores de elite. Mais recentemente, as instituições públicas de ensino superior têm adotado ações afirmativas nos concursos para professores para mudar o perfil do corpo docente. Essa transformação, porém, ocorre de forma mais lenta do que com as cotas na graduação.

Dos 5.482 professores da Universidade de São Paulo (USP), por exemplo, apenas 4,3% são pretos, pardos e indígenas. Para Amâncio Jorge de Oliveira, primeiro pró-reitor negro em 92 de USP, parte do processo de diversificação docente envolve treinar hard e soft skills dos jovens negros que ingressam na universidade.

Hard skills são conhecimentos técnicos e práticos que um profissional adquire com estudos, certificações e treinamentos. Já as soft skills são habilidades comportamentais e emocionais.