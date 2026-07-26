Olimpíada premia estudantes por conhecimentos sobre eficiência energética; veja como se inscrever

A competição está com inscrições abertas até 15 de setembro e vai distribuir medalhas, notebooks e viagens para Brasília aos participantes com melhor desempenho

As inscrições para a 5ª edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026 estão abertas e podem ser feitas até 15 de setembro. A expectativa é reunir mais de 660 mil estudantes de escolas de todo o país em atividades voltadas à eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente.

Nesta edição, a competição passa a incluir, pela primeira vez, estudantes do 1º e 2º anos do ensino médio, ampliando o público participante. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial da olimpíada. O cadastro é feito pela escola, que precisa informar o código INEP/MEC e os dados do responsável pela inscrição.

Após a conclusão do processo, a instituição receberá um e-mail de confirmação e terá acesso à plataforma da competição.

No ambiente virtual, será possível cadastrar professores e estudantes participantes, confirmar o responsável pela escola, acompanhar as etapas da olimpíada e acessar os materiais e informações relacionados ao evento.

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é promovida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee. A iniciativa busca incentivar o uso consciente da energia elétrica entre estudantes e estimular debates sobre sustentabilidade e consumo responsável.

Além do conteúdo voltado à eficiência energética, a competição também contribui para o desenvolvimento de competências previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente na área de Ciências da Natureza, incentivando práticas sustentáveis e a reflexão sobre o consumo de energia.

Etapas da competição

A ONEE 2026 será realizada em duas fases. Na primeira, os participantes terão acesso a desafios e provas sobre eficiência energética, segurança e sustentabilidade por meio da plataforma da olimpíada. Os estudantes classificados avançam para a segunda fase, quando farão uma prova objetiva.

Cronograma

O cronograma prevê inscrições até 15 de setembro. Os desafios da primeira fase serão realizados entre 4 e 18 de setembro, enquanto as provas ocorrerão de 21 a 25 de setembro. O resultado está previsto para a primeira quinzena de outubro. A Semana Olímpica será realizada entre 3 e 6 de novembro, período em que também ocorrerá a cerimônia nacional de premiação.

Premiação

Os participantes com melhor desempenho receberão medalhas de ouro, prata e bronze. O estudante mais bem colocado de cada estado será premiado com um notebook e uma viagem para Brasília, com despesas custeadas pela organização, para participar da Semana Olímpica e da etapa final da competição.