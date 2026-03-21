Monomotor cai durante voo de instrução no Aeroclube de Manaus
Um vídeo registrou o momento do acidente
Um monomotor caiu neste sábado (20) durante um voo de instrução no Aeroclube de Manaus. O acidente fatal resultou na morte do piloto Fernando Lúcio Moreira.
Um vídeo registra o momento em que a aeronave decola e, minutos depois, cai no ar. Um segundo passageiro estava a bordo; contudo, sua identificação e estado de saúde não foram divulgados pelas autoridades até o momento.
Corpo de Bombeiros Militar atua no local
O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado logo após a ocorrência. As equipes já estão no local do acidente para realizar os procedimentos necessários.
